‘अभी तो दर्द शुरू हुआ है’! LPG संकट पर राहुल गांधी की सरकार को बड़ी चेतावनी

संदर्भ में, पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर वाणिज्यिक जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं, जो वैश्विक तेल व्यापार का प्रमुख मार्ग है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से तीन बार बातचीत की है, जिसमें जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा प्रवाह की स्थिरता पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन आगे की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें छात्र, समुद्री कर्मी और व्यवसायी शामिल हैं। कई भारतीय पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं, जबकि अन्य को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। सरकार भूमि मार्गों से उन्हें अजरबैजान और आर्मेनिया जैसे देशों से निकालने में मदद कर रही है, जहां से वे वाणिज्यिक उड़ानों से भारत आ सकते हैं।