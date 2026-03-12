LAC पर चीन की बड़ी साजिश, अरुणाचल की सीमा पर बसा रहा 628 गांव

भारतीय सेना के उप प्रमुख (रणनीति) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने चीन द्वारा बसाए जा रहे गांवों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में जनरल राजीव घई ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर स्थित लगभग 628 गांवों की 'शियाओकांग' परियोजना का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 628 गांवों में से लगभग 72% पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित हैं। यानी लगभग 450 गांव और इनमें से लगभग 90% अरुणाचल प्रदेश राज्य के सामने हैं। यह समझना मुश्किल नहीं है कि चीने ने ऐसा क्यों है? उन्होंने आगे कहा कि चीन की ये सीमावर्ती बस्तियां निश्चित रूप से एक चुनौती हैं। ये बस्तियां बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। इनमें से कई बस्तियां ऐसे क्षेत्रों में हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच विवाद है।