रश्मिका मंदाना की शादी के बाद प्राइवेट ऑडियो वायरल, एक्स-बॉयफ्रेंड को लेकर बड़ा खुलासा, भड़कीं एक्ट्रेस

Social Media Leak: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वालीं 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी साल 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ उनकी शानदार शादी हुई है। लेकिन शादी के इस खुशनुमा माहौल के बीच एक बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है। सोशल मीडिया पर एक कथित प्राइवेट ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक्ट्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। यह क्लिप रश्मिका के अतीत यानी उनके एक्स-बॉयफ्रेंड और अभिनेता रक्षित शेट्टी से जुड़ा है। इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद रश्मिका का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने कानूनी कदम उठाने की सख्त चेतावनी दे डाली है।