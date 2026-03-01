रश्मिका मंदाना की शादी के बाद प्राइवेट ऑडियो वायरल, एक्स-बॉयफ्रेंड को लेकर बड़ा खुलासा, भड़कीं एक्ट्रेस

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का पुराना ऑडियो लीक हो गया। ( फोटो: AI)
Social Media Leak: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वालीं 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी साल 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ उनकी शानदार शादी हुई है। लेकिन शादी के इस खुशनुमा माहौल के बीच एक बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है। सोशल मीडिया पर एक कथित प्राइवेट ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक्ट्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। यह क्लिप रश्मिका के अतीत यानी उनके एक्स-बॉयफ्रेंड और अभिनेता रक्षित शेट्टी से जुड़ा है। इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद रश्मिका का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने कानूनी कदम उठाने की सख्त चेतावनी दे डाली है।
सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो क्लिप वायरल हो रही है, वह असल में रश्मिका की मां सुमन मंदाना (Suman Mandanna) की आवाज बताई जा रही है। इस क्लिप में सुमन, रश्मिका और अभिनेता रक्षित शेट्टी (Rakshit Shetty) की पुरानी सगाई और फिर उनके अलग होने (ब्रेकअप) की घटनाओं पर खुलकर चर्चा कर रही हैं। हालांकि, जब इस क्लिप की गहराई से पड़ताल की गई तो पता चला कि यह कोई हालिया बातचीत नहीं है। यह करीब आठ साल पुराना एक इंटरव्यू है, जो रश्मिका की मां ने एक कन्नड़ न्यूज चैनल को दिया था। लेकिन शरारती तत्वों ने इसे एक्ट्रेस की नई जिंदगी शुरू होने के ठीक बाद जानबूझकर वायरल कर दिया।
जैसे ही यह पुराना ऑडियो क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैला, रश्मिका मंदाना ने बिना कोई देरी किए एक कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने इस तरह से उनकी निजी जिंदगी के पुराने और संवेदनशील मामलों को उछालने की कड़ी निंदा की। 'श्रीवल्ली' फेम एक्ट्रेस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी लोग या पेजेस इस ऑडियो को शेयर कर रहे हैं, वे इसे तुरंत हटा लें। अगर तय समय में यह क्लिप इंटरनेट से डिलीट नहीं की गई, तो वह उनके खिलाफ मानहानि और साइबर क्राइम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई (Legal Action) करेंगी।
जिन लोगों को इस मामले की जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि रश्मिका और रक्षित शेट्टी की पहली मुलाकात साल 2016 में आई सुपरहिट कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' (Kirik Party) के सेट पर हुई थी। इसी फिल्म से दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और साल 2017 में दोनों ने बड़े ही धूमधाम से सगाई कर ली थी। हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। आपसी तालमेल न बैठ पाने के कारण साल 2018 में दोनों ने आपसी सहमति से अपनी सगाई तोड़ दी और अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए।
इस मामले पर रश्मिका मंदाना ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। उनका कहना है कि किसी की नई जिंदगी शुरू होने पर इस तरह से पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना मानसिक प्रताड़ना है। उनके फैंस भी एक्ट्रेस के समर्थन में उतर आए हैं और प्राइवेसी का सम्मान करने की मांग कर रहे हैं।
रश्मिका के कड़े बयान के बाद कई सोशल मीडिया पेजेस ने डर के मारे उस ऑडियो क्लिप को डिलीट करना शुरू कर दिया है। एक्ट्रेस की लीगल टीम इंटरनेट पर लगातार नजर बनाए हुए है। अगर कोई बड़ा पेज इसे प्रमोट करता पाया गया, तो जल्द ही साइबर पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू इसकी टाइमिंग है। रश्मिका और रक्षित का ब्रेकअप 2018 में हुआ था। लेकिन ठीक उस वक्त इस 8 साल पुराने ऑडियो को वायरल किया गया, जब रश्मिका ने विजय देवरकोंडा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। इसे एक सोची-समझी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि उनकी शादी की खुशियों में खलल डाला जा सके।
