क्रिकेटर कुलदीप यादव कल वंशिका संग लेंगे सात फेरे, शादी  में कई हस्तियां करेंगी शिरकत, जानें क्या रहेगा मैन्यू

Cricketer's Wedding : टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव और उनकी बचपन की दोस्त वंशिका कल यानी शनिवार को मसूरी में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मसूरी के एक रिजॉर्ट में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कुलदीप यादव गुरुवार को ही मसूरी पहुंच गए थे। वहीं दूसरी ओर वंशिका और उनके परिजन भी यहां पहुंच चुके हैं। आज मेहंदी और हल्दी की रस्म पूरी होगी। कल भव्य विवाह समारोह का आयोजन होगा। इसके लिए रिजॉर्ट में करीब 80 कमरे बुक किए गए हैं। इस शादी में करीब 200 खास मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें दिग्गज क्रिकेटर, बड़े उद्योगपति और बॉलीवुड सितारे शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मेहमानों को पहाड़ी भोजन भी परोसा जाएगा। बता दें कि वंशिका मूल रूप से कानपुर निवासी हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हैं। कुलदीप और वंशिका की दोस्ती बचपन की है।