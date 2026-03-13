UK07 राइडर अनुराग डोभाल खतरे से बाहर, एक्सीडेंट के बाद ICU से बाहर शिफ्ट, मैनेजर ने दिया हेल्थ अपडेट

UK07 Rider Anurag Dobhal Health Update: मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल की हालत में सड़क हादसे के बाद अब सुधार बताया जा रहा है। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब डॉक्टरों ने उन्हें बाहर शिफ्ट कर दिया है। उनके मैनेजर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है।