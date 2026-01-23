23 जनवरी 2026,

देहरादून

बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, इस बार 11 दिन पहले शुरू होगी चार धाम यात्रा

Char Dham Yatra 2026 : बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को विधि-विधान के साथ खोले जाएंगे । कपाट खुलने के अवसर पर भगवान बद्रीनारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। आज वसंत पंचमी पर कपाट खोलने की घोषण की गई। इस साल पिछले वर्ष की अपेक्षा चार धाम यात्रा 11 दिन पहले शुरू होने जा रही है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 23, 2026

The date for the opening of the gates of Badrinath Dham has been announced today

बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे

 

Char Dham Yatra 2026 : बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि आज वसंत पंचमी के पावन मौके पर घोषित कर दी गई है। बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को शुभ लग्नानुसार भक्तजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। बता दें कि भगवान बदरीनाथ धाम के कपाट बीते 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। यह वार्षिक चार धाम यात्रा के समापन का प्रतीक है। उसके बाद से बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में पूजा अर्चना चल रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज वसंत पंचमी पर बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित की गई। गुरुवार को डिम्मर से डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के सदस्य गाडू घड़ा के साथ ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को पुजारी गाडू घड़ा लेकर नरेंद्रनगर राज दरबार पहुंचे। यही से भगवान बदरीविशाल धाम कपाटोद्घाटन की तिथि घोषित की गई।

19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा

वसंत पंचमी पर आज नरेंद्र नगर में महाराजा मनुजेंद्र शाह पंचांग पूजा के बाद बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने, भगवान के महाभिषेक में प्रयुक्त होने वाले लिए तिलों के तेल को पिरोने और गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा की तिथि घोषित की। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर 19 अप्रैल को खुलेंगे।  वहीं केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन तय होगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो जाएगी।

पिछले साल 30 अप्रैल से शुरू हुई थी यात्रा

चार धाम यात्रा इस बार अधिक दिनों तक चलेगी। श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अधिक समय मिलेगा। पिछले साल यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई थी। इस बार 19 अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी। बता दें कि चार धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। दोनों धामों के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। हालांकि कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त बाद में तय होगा।  पिछले साल  की अपेक्षा इस साल 11 दिन पहले चार धाम यात्रा के कपाट खुलेंगे। ऐसे में जो चार धाम यात्रा मई महीने के पहले सप्ताह से तेजी पकड़ती थी, वो इस बार अप्रैल से ही तेज हो जाएगी। बता दें कि पिछले साल 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हुई थी। 2024 में 10 मई, 2023 में 22 अप्रैल, 2022 में तीन मई जबकि 2021 में 15 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी।

Updated on:

23 Jan 2026 03:31 pm

Published on:

23 Jan 2026 03:24 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, इस बार 11 दिन पहले शुरू होगी चार धाम यात्रा

