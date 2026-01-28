चरित्र पर था संदेह: मेरठ में पति ने पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, रात के सन्नाटे में खून से सना..

पुलिस के अनुसार मृतका शमीना (40) की शादी करीब 20 वर्ष पहले गोकलपुर निवासी वकील से हुई थी, जो पेशे से ट्रक चालक है। दंपती के छह बच्चे हैं। पारिवारिक कलह और बढ़ते विवाद के चलते शमीना लगभग 11 महीने पहले बच्चों को लेकर कमालपुर गांव में किराए पर रहने लगी थी और पति से संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया था। वह गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में वार्ड आया के रूप में काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही थी।