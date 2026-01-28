28 जनवरी 2026,

बुधवार

मेरठ

चरित्र पर था संदेह: मेरठ में पति ने पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, रात के सन्नाटे में खून से सना..

Meerut News: मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में चरित्र के शक के चलते पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

मेरठ

image

Mohd Danish

Jan 28, 2026

meerut husband kills wife over suspicion

मेरठ में पति ने पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट | Image Source - Pexels

Husband Kills Wife Meerut: मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने चरित्र पर संदेह के चलते अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। यह वारदात उस समय हुई जब मृतका अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी। अचानक हुए हमले से इलाके में हड़कंप मच गया।

लंबे समय से चल रहा था विवाद

पुलिस के अनुसार मृतका शमीना (40) की शादी करीब 20 वर्ष पहले गोकलपुर निवासी वकील से हुई थी, जो पेशे से ट्रक चालक है। दंपती के छह बच्चे हैं। पारिवारिक कलह और बढ़ते विवाद के चलते शमीना लगभग 11 महीने पहले बच्चों को लेकर कमालपुर गांव में किराए पर रहने लगी थी और पति से संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया था। वह गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में वार्ड आया के रूप में काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही थी।

रास्ते में घात लगाकर किया बेरहमी से हमला

रात करीब नौ बजे शमीना जब अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी, तभी उसका पति वकील पहले से रास्ते में घात लगाए बैठा था। घर से करीब 200 मीटर पहले उसने शमीना को रोक लिया और बिना कुछ कहे उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। गर्दन, चेहरे, सीने और पेट पर कई घाव लगने से शमीना लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था।

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल शमीना को तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई। काफी प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

पुलिस ने बरामद किया हत्या में प्रयुक्त चाकू

घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतका के भाई शमीम की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की दो टीमों ने लगातार दबिश देकर मंगलवार शाम आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ है।

Published on:

28 Jan 2026 12:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / चरित्र पर था संदेह: मेरठ में पति ने पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, रात के सन्नाटे में खून से सना..

