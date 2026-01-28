चरित्र पर था संदेह: मेरठ में पति ने पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, रात के सन्नाटे में खून से सना..

मेरठ में पति ने पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट | Image Source - Pexels
Husband Kills Wife Meerut: मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने चरित्र पर संदेह के चलते अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। यह वारदात उस समय हुई जब मृतका अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी। अचानक हुए हमले से इलाके में हड़कंप मच गया।
पुलिस के अनुसार मृतका शमीना (40) की शादी करीब 20 वर्ष पहले गोकलपुर निवासी वकील से हुई थी, जो पेशे से ट्रक चालक है। दंपती के छह बच्चे हैं। पारिवारिक कलह और बढ़ते विवाद के चलते शमीना लगभग 11 महीने पहले बच्चों को लेकर कमालपुर गांव में किराए पर रहने लगी थी और पति से संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया था। वह गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में वार्ड आया के रूप में काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही थी।
रात करीब नौ बजे शमीना जब अस्पताल से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी, तभी उसका पति वकील पहले से रास्ते में घात लगाए बैठा था। घर से करीब 200 मीटर पहले उसने शमीना को रोक लिया और बिना कुछ कहे उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। गर्दन, चेहरे, सीने और पेट पर कई घाव लगने से शमीना लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था।
स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल शमीना को तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई। काफी प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतका के भाई शमीम की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की दो टीमों ने लगातार दबिश देकर मंगलवार शाम आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग