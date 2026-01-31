बहला कर घर में ले गया आरोपी, दोस्तों के साथ मिलकर किया रेप, मां ने भी दिया साथ

26 जनवरी की रात को गांव के ही युवक अनुज सैनी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर (घेर या पशुशाला) में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उसके साथियों ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन पुलिस मुख्य रूप से अनुज पर फोकस कर रही है। दुष्कर्म के बाद अनुज ने किशोरी को बेहोश हालत में छोड़ दिया और फरार हो गया। रात में अनुज की मां मुन्द्री देवी ने किशोरी को उसकी हालत खराब देखकर उसके घर पहुंचाया। किशोरी बेहोश थी और उसकी हालत बहुत गंभीर थी।