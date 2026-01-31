बहला कर घर में ले गया आरोपी, दोस्तों के साथ मिलकर किया रेप, मां ने भी दिया साथ

मेरठ में दिल दहला देने वाला कांड Source- X
Meerut Rape News: मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां 16 साल की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ और बाद में वह जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान गंवा बैठी। यह मामला पूरे इलाके में सनसनी फैला रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है।
26 जनवरी की रात को गांव के ही युवक अनुज सैनी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर (घेर या पशुशाला) में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उसके साथियों ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन पुलिस मुख्य रूप से अनुज पर फोकस कर रही है। दुष्कर्म के बाद अनुज ने किशोरी को बेहोश हालत में छोड़ दिया और फरार हो गया। रात में अनुज की मां मुन्द्री देवी ने किशोरी को उसकी हालत खराब देखकर उसके घर पहुंचाया। किशोरी बेहोश थी और उसकी हालत बहुत गंभीर थी।
किशोरी के भाई ने बताया कि सुबह होश आने पर बहन ने पूरा सच बताया। अनुज ने उसे बहकाया था और दुष्कर्म किया। परिवार ने आरोपी से बात की तो अनुज के परिजनों ने चुप रहने की सलाह दी और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद किशोरी ने जहरीला पदार्थ (जहर या कीटनाशक) खा लिया। परिवार ने पहले गांव के डॉक्टर के पास ले जाया, फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वह चार दिन वेंटिलेटर पर रही। शुक्रवार शाम 5 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
परिवार ने बृहस्पतिवार रात बहसूमा थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने अनुज सैनी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसके पिता ओमवीर को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस अब अनुज की मां मुन्द्री और भाई रवि की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार, दोनों परिवारों में कहासुनी हुई थी। किशोरी ने दुष्कर्म के बाद खुद जहर खाया। मामला दुष्कर्म, POCSO एक्ट, धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं में दर्ज है। पोस्टमार्टम के बाद रात में शव परिवार को सौंप दिया गया।
यह घटना नाबालिगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। इलाके में लोग गुस्से में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से चल रही है और बाकी आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा।
