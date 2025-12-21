18 साल पुरानी दुश्मनी का खूनी अंत: गाजियाबाद में 17 वर्षीय भतीजे ने ताऊ की हत्या का लिया बदला, बीच बाजार मारी गोली

Ghaziabad Murder News: गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब ओलंपिक तिराहे पर एक 17 वर्षीय नाबालिग ने जमानत पर बाहर चल रहे सजायाफ्ता कैदी इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त इमरान साइकिल रिपेयर की एक दुकान पर बैठे हुए थे। तभी बाइक सवार युवक मौके पर पहुंचा, कनपटी पर पिस्टल सटाई और बेहद नजदीक से गोली मार दी। गोली लगते ही इमरान मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े।