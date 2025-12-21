21 दिसंबर 2025,

गाज़ियाबाद

‘Gen Z का प्यार: बिना पंडित, बिन बारात के इंस्टेंट वेडिंग!’… जेब से सिंदूर निकाल भर दी मांग

Ghaziabad Couple Viral Video : वीडियो में एक युवक अपनी प्रेमिका को सार्वजनिक रूप से घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है, और जैसे ही लड़की 'हां' कहती है, वह उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और मंगलसूत्र पहना देता है।

गाज़ियाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 21, 2025

गाजियाबाद के एक मॉल में कपल ने की शादी, PC -X

गाजियाबाद : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा प्रपोजल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित गौर सेंट्रल मॉल (राजनगर) का है। वीडियो में एक युवक अपनी प्रेमिका को सार्वजनिक रूप से घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है, और जैसे ही लड़की 'हां' कहती है, वह उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और मंगलसूत्र पहना देता है। इसे देखकर मौके पर मौजूद लोग तालियां बजाते और चीयर करते नजर आ रहे हैं।

जेब से सिंदूर निकालकर भर दी मांग

वायरल क्लिप में युवक मॉल के बीचोंबीच अपनी गर्लफ्रेंड के सामने घुटनों पर बैठता है और फिल्मी अंदाज में प्रपोज करता है। लड़की जैसे ही सहमति जताती है, वह भावुक होकर युवक से गले मिलती है। तभी युवक जेब से सिंदूर निकालकर उसकी मांग भरता है और मंगलसूत्र उसके गले में डाल देता है – मानो 'चट मंगनी पट ब्याह' हो गया। यह दृश्य मॉल की ऊपरी मंजिल से रिकॉर्ड किया गया है, जहां आसपास दोस्तों का ग्रुप खड़ा होकर दोनों को बधाई दे रहा है। पूरी घटना को देखकर लगता है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा हो।

सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़

कुछ यूजर्स ने इसे रोमांटिक और प्यारा बताया, बधाइयां दीं और लिखा, 'कितना क्यूट मोमेंट है, मुबारक हो दोनों को,' वहीं कई लोगों ने इसे नौटंकी करार दिया और सार्वजनिक जगह पर ऐसी हरकत की आलोचना की- 'मॉल में शादी? मां-बाप का क्या ख्याल था?' कुछ ने मजाक उड़ाते हुए कहा- 'रामाधीर सिंह की डायलॉग याद आ गई: 'जब तक सिनेमा है, लोग ऐसे ही करते रहेंगे!' एक यूजर ने लिखा- 'Gen Z का प्यार: बिना पंडित, बारात के इंस्टेंट वेडिंग!'

