‘Gen Z का प्यार: बिना पंडित, बिन बारात के इंस्टेंट वेडिंग!’… जेब से सिंदूर निकाल भर दी मांग

वायरल क्लिप में युवक मॉल के बीचोंबीच अपनी गर्लफ्रेंड के सामने घुटनों पर बैठता है और फिल्मी अंदाज में प्रपोज करता है। लड़की जैसे ही सहमति जताती है, वह भावुक होकर युवक से गले मिलती है। तभी युवक जेब से सिंदूर निकालकर उसकी मांग भरता है और मंगलसूत्र उसके गले में डाल देता है – मानो 'चट मंगनी पट ब्याह' हो गया। यह दृश्य मॉल की ऊपरी मंजिल से रिकॉर्ड किया गया है, जहां आसपास दोस्तों का ग्रुप खड़ा होकर दोनों को बधाई दे रहा है। पूरी घटना को देखकर लगता है जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा हो।