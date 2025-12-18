मुस्लिम पत्नी के लिए इंजीनियर बेटे ने मां-बाप को मार डाला, आरी से किए टुकड़े; इमामदस्ते से कूचा सिर

जौनपुर एएसपी (सिटी) आयुष श्रीवास्तव के अनुसार, अम्बेश ने पूछताछ में पूरा घटनाक्रम कबूल किया। 8 दिसंबर 2025 की रात पैसों और शादी के विवाद पर झगड़ा हुआ। मां बबीता ने कहा कि घर से निकल जाओ, तो अम्बेश ने जवाब दिया कि यह संपत्ति उसे ननिहाल से मिली है और माता-पिता ही घर छोड़कर जाएं। इस पर मां ने उसे धक्का दिया, जिससे गुस्से में आकर अम्बेश ने पास रखे लोहे के खल-बट्टे(इमामदस्ता) का मूसल उठाया और मां के सिर पर वार कर दिया। बबीता छटपटाते हुए गिर पड़ीं। तभी पिता श्याम बहादुर वहां पहुंचे और पुलिस को फोन करने लगे।