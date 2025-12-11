मुस्लिम परिवार की शादी में ‘हिंदू उपनाम’ बना चर्चा का विषय, दावत-ए-वलीमा का कार्ड हो रहा वायरल

नौशाद ने बताया कि मेरे परिवार के वरिष्ठ सदस्य गांव में पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। मेरे परदादा ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वज लाल बहादुर दुबे डेहरी आए थे और एक जमींदारी खरीदी थी। उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। नौशाद का कहना है कि वह अभी भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया। नौशाद तभी से अपने पूर्वजों का सरनेम 'दुबे' का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। नौशाद के घर में 14 दिसंबर 2025 को शादी है और शादी के कार्ड में बड़े-बड़े अक्षरों में उन्होंने बहुभोज (दावत-ए-बालीमा) और तारीख 14 दिसंबर दिन रविवार समय दोपहर 12:00 बजे अंकित कराया है। मगर इस पूरे कार्ड में जो लाइन सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वह है नाम के साथ उपनाम 'दुबे' लगाना।