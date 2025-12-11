11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

मुस्लिम परिवार की शादी में ‘हिंदू उपनाम’ बना चर्चा का विषय, दावत-ए-वलीमा का कार्ड हो रहा वायरल

wedding card viral Muslim family Dubey surname : जौनपुर जिले में एक शादी का कार्ड काफी वायरल हो रहा है। कार्ड के वायरल होने के पीछे का मामला बहुत ही दिलचस्प है। आप भी जानें...।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 11, 2025

मुस्लिम समुदाय के कार्ड पर हिंदू उपनाम बना चर्चा का विषय, PC- Patrika

जौनपुर (wedding card viral Muslim family Dubey surname): जौनपुर जिले में एक ऐसी शादी है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि शादी के लिए छपवाया गया कार्ड अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके वायरल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि शादी एक मुस्लिम परिवार में हो रही है, लेकिन मुस्लिम परिवार ने अपने नाम के आगे अपना सरनेम दुबे लिखा हुआ है, जो इन दिनों सुर्खियों में है।

केराकत तहसील के देहरी गांव में 40 से 50 ऐसे मुस्लिम परिवार है जो अपने नाम के साथ हिंदू उपनाम का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, हालांकि इन मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया है और ना ही धर्म परिवर्तन करने की कोई बात करते हैं। यूपी के इस गांव के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू उपनामों का उपयोग सांप्रदायिक खाई को काटने में मदद कर सकता है। इसी गांव के हैं नौशाद अहमद, जिन्हें लोग प्यार से दुबे जी कहकर पुकारते हैं। नौशाद ने बताया कि उन्होंने अपने नाम के साथ शेख नहीं लगाया लेकिन उनके रिश्तेदार ऐसा करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यह एक अरबी उपनाम है।

14 दिसंबर 2025 को है शादी

नौशाद ने बताया कि मेरे परिवार के वरिष्ठ सदस्य गांव में पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। मेरे परदादा ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वज लाल बहादुर दुबे डेहरी आए थे और एक जमींदारी खरीदी थी। उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। नौशाद का कहना है कि वह अभी भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया। नौशाद तभी से अपने पूर्वजों का सरनेम 'दुबे' का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। नौशाद के घर में 14 दिसंबर 2025 को शादी है और शादी के कार्ड में बड़े-बड़े अक्षरों में उन्होंने बहुभोज (दावत-ए-बालीमा) और तारीख 14 दिसंबर दिन रविवार समय दोपहर 12:00 बजे अंकित कराया है। मगर इस पूरे कार्ड में जो लाइन सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वह है नाम के साथ उपनाम 'दुबे' लगाना।

चर्चा का विषय बना यह कार्ड

एक मुस्लिम परिवार की शादी में दुबे उपनाम लिखा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्ड पर या भी लिखा है 'श्री लाल बहादुर दुबे 1669 ई. के जमींदार की आठवीं पीढ़ी के वंशज खाली दुबे की शादी और बहू भोज के शुभ अवसर पर आप सभी आमंत्रित हैं' और यही कार्ड अपने रिश्तेदारों को देकर नौशाद उन्हें शादी में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

शेख बिरादरी में की है शादी

हालांकि, नौशाद में बताया कि यह शादी मुस्लिम रीति रिवाज से ही की जाएगी। उनकी जाति 'शेख बिरादरी' में ही यह रिश्ता हो रहा है। इसके साथ ही जहां शादी हो रही है उनके पूर्वज कौन है और उनका सरनेम क्या था इससे उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। जिले में नौशाद अहमद दुबे इससे पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। नौशाद गौ सेवा भी करते हैं और उनके वैवाहिक कार्यक्रम में संघ और सरकार के कई दिग्गज लोग भी शामिल होते हैं।

ये भी पढ़ें

कप्लस के एक्सप्रेस-वे पर रोमांस के हजारों वीडियो रिकॉर्ड किए; पूछताछ में मैनेजर का खुलासा
सुल्तानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 09:31 pm

Published on:

11 Dec 2025 09:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / मुस्लिम परिवार की शादी में ‘हिंदू उपनाम’ बना चर्चा का विषय, दावत-ए-वलीमा का कार्ड हो रहा वायरल

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चाइनीज मांझे ने ले ली टीचर की जान, आधे से ज्यादा गर्दन कटी…बाइक से औंधे मुंह सड़क पर गिरे

जौनपुर

Video: महिला टीचर ने उतारा बच्चों पर गुस्सा; एक के बाद एक थप्पड़ों की बारिश! डंडा भी चलाया; कान खींचते हुए निकाली भड़ास

children brutally beaten in a private school video viral sparks uproar jaunpur crime news
जौनपुर

20 फीट गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी सफारी, 3 लोगों की मौत, शीशा तोड़कर बचे लोग, काशी से जौनपुर शादी में जा रहे थे

Accident
जौनपुर

पति ने खुद कराई पत्नी की प्रेमी से शादी, बोला-वो उसी की है….

jaunpur news, hindi news, love marriage, girlfriend, husband
जौनपुर

प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट! खेत में मिली लड़की की लाश; गला रेतकर की गई निर्मम हत्या

crime scene
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.