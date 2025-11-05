Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट! खेत में मिली लड़की की लाश; गला रेतकर की गई निर्मम हत्या

Crime News: खेत में युवती की लाश मिली। आरोप है कि युवती के प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में जुट गई है।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Harshul Mehra

Nov 05, 2025

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Crime News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुजानगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात सुल्तानपुर गांव के बाहर धान के खेत में 22 साल की युवती का शव मिला। शुरूआती जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि युवती की गला रेतकर हत्या की गई है।

युवती की गला रेतकर हत्या

घटना की सूचना मिलते ही CO विवेक कुमार सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवती के गले पर धारदार हथियार से वार के गहरे निशान पाए गए हैं।

परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप

युवती के परिजनों ने नरहन पुर निवासी अमित सरोज पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना कि युवती और अमित के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थितियां बिगड़ी हुई थी। परिजनों का आरोप है इसी वजह से अमित ने युवती की हत्या कर दी और वह शव को खेत में फेंककर फरार हो गया।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर CO विवेक कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग प्रतीत हो रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उन्होंने कहा कि युवती के पड़ोसियों से भी पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। साथ ही फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद मामले में और साक्ष्य मिल सकते हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

मणिकर्णिका घाट पर चिता के ठंडा होने के बाद आखिर क्यों लिखा जाता है ‘94’? जानें, वो ‘गुप्त रहस्य’ जो हर कोई नहीं जानता!
वाराणसी
why number 94 written at manikarnika ghat in varanasi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 03:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट! खेत में मिली लड़की की लाश; गला रेतकर की गई निर्मम हत्या

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Datun Boy Controversy: फेम से फंसे ‘दातुन ब्वॉय’ – रील ने दिलाई पहचान, अब बन गई परेशानी, जानिए वजह

फेम से फंस गए ‘दातुन ब्वॉय’ आकाश यादव (फोटो सोर्स : Patrika)
जौनपुर

जौनपुर में भीषण दुर्घटना… सपा सांसद लालजी वर्मा के करीबी की पत्नी सहित दर्दनाक मौत, खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो के परखच्चे उड़े

Up news, jaunpur news, accident news
जौनपुर

बीजेपी के पूर्व विधायक का निधन, चार महीने चल रहे थे बीमार, पीजीआई में ली अंतिम सांस

भाजपा पूर्व विधायक सोमारु राम सरोज की फाइल फोटो, दुखी परिजन (फोटो सोर्स- 'X' Jaunpur)
जौनपुर

100 रुपए के लिए दोस्त को मार डाला, शराब के लिए दिया था पैसा… मांगने पर हुआ कांड

जौनपुर

शादी की पहली रात पर 75 साल के दूल्हे की मौत का मामला, चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दवाएं और शराब बनी वजह!

जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.