प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट! खेत में मिली लड़की की लाश; गला रेतकर की गई निर्मम हत्या

प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका
Crime News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुजानगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात सुल्तानपुर गांव के बाहर धान के खेत में 22 साल की युवती का शव मिला। शुरूआती जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि युवती की गला रेतकर हत्या की गई है।
घटना की सूचना मिलते ही CO विवेक कुमार सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवती के गले पर धारदार हथियार से वार के गहरे निशान पाए गए हैं।
युवती के परिजनों ने नरहन पुर निवासी अमित सरोज पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना कि युवती और अमित के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थितियां बिगड़ी हुई थी। परिजनों का आरोप है इसी वजह से अमित ने युवती की हत्या कर दी और वह शव को खेत में फेंककर फरार हो गया।
मामले को लेकर CO विवेक कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग प्रतीत हो रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उन्होंने कहा कि युवती के पड़ोसियों से भी पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। साथ ही फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने के बाद मामले में और साक्ष्य मिल सकते हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग