प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट! खेत में मिली लड़की की लाश; गला रेतकर की गई निर्मम हत्या

मामले को लेकर CO विवेक कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग प्रतीत हो रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उन्होंने कहा कि युवती के पड़ोसियों से भी पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही।