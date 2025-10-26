जौनपुर में भीषण दुर्घटना… सपा सांसद लालजी वर्मा के करीबी की पत्नी सहित दर्दनाक मौत, खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो के परखच्चे उड़े

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जौनपुर में भीषण दुर्घटना, तीन की मौत
जौनपुर जिले में रामपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर-जौनपुर स्टेट हाईवे के गंधवना गांव के पास विंध्याचल मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार बोलेरो खड़े ट्रक में तेज धमाके के साथ घुस गई, इससे गाड़ी में बैठे छह लोग अंदर ही दब गए। इस हादसे में पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, तीन अन्य घायलों को BHU रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग अंबेडकरनगर के रहने वाले थे। दुर्घटना के बाद पास ही स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी भाग कर रेस्क्यू करने पहुंचे। पुलिस की मदद से भदोही के एक नर्सिंग होम भिजवाया।
जानकारी के मुताबिक अंबेडकरनगर जिले के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के पाली पट्टी और जयनपुर से आधा दर्जन लोग रविवार भोर में बोलेरो से मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद सुबह 10 बजे सभी लोग अपने घर लौट रहे थे। करीब 11.30 बजे उनकी बोलेरो मिर्जापुर-जौनपुर स्टेट हाईवे पर गंधवना गांव के पास पहुंची। तभी तेज रफ्तार बोलेरो रोड साइड खड़े एक ट्रक में पीछे से घुस गई।
दुर्घटना के बाद धमाके की आवाज सुन सामने स्थित पेट्रोल पंप और राहगीर दुर्घटनास्थल की ओर दौड़े ,कार में फंसे लोगों को करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तब तक एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी थी। बाकी घायल हुए पांच अन्य को भदोही के जीवनदीप नर्सिंग होम ले जाया गया। वहां दो और लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी तीन घायलों को बीएचयू के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।
मृतकों की पहचान अंबेडकरनगर के जयनपुर खेवार की की रहने वाली फुला देवी, थाना इब्राहिमपुर के पाली पट्टी के रहने वाले आलोक वर्मा और उनकी पत्नी गुड़िया वर्मा के रूप में हुई है। घायलों में अंबेडकर नगर के जयनपुर के रहने वाले सुभाष वर्मा, उनकी पत्नी मंजू वर्मा और जौनपुर निवासी अभिराट वर्मा के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सीओ मड़ियाहूं गिरेंद्र कुमार और रामपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार फोर्स के साथ पहुंच कर दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को हटवाकर स्टेट हाइवे पर ट्रैफिक सामान्य कराए।
हादसे की सूचना मिलते ही सीओ मड़ियाहूं गिरेंद्र कुमार सिंह और थाना रामपुर प्रभारी विनोद कुमार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। हादसे के चलते सड़क पर जाम लग गया था। पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर कर दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया और यातायात सामान्य कराया। बताया जा रहा है कि मृतक आलोक वर्मा, राम अधार ग्रामीण महाविद्यालय में बड़े बाबू पद पर थे। यह महाविद्यालय सपा सांसद लालजी वर्मा का है।
