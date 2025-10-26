जौनपुर में भीषण दुर्घटना… सपा सांसद लालजी वर्मा के करीबी की पत्नी सहित दर्दनाक मौत, खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो के परखच्चे उड़े

जौनपुर जिले में रामपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर-जौनपुर स्टेट हाईवे के गंधवना गांव के पास विंध्याचल मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार बोलेरो खड़े ट्रक में तेज धमाके के साथ घुस गई, इससे गाड़ी में बैठे छह लोग अंदर ही दब गए। इस हादसे में पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, तीन अन्य घायलों को BHU रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग अंबेडकरनगर के रहने वाले थे। दुर्घटना के बाद पास ही स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी भाग कर रेस्क्यू करने पहुंचे। पुलिस की मदद से भदोही के एक नर्सिंग होम भिजवाया।