Lucknow Car Suicide: लखनऊ में कार में बंद युवक ने रिवॉल्वर से की खुदकुशी, DM आवास के पास मिली दर्दनाक मौत

Lucknow DM Residence Car Suicide: राजधानी लखनऊ में देर रात एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसमें युवक ने अपने वाहन के भीतर बंद होकर खुदकुशी कर ली। घटना डीएम आवास के पास हुई, जहां गोद में रिवॉल्वर और सीट पर दस कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। घटना के समय कार स्टार्ट थी और भीतर से लॉक थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, कार सड़क किनारे खड़ी थी और आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आसपास के लोग डर और दहशत में थे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।