Lucknow Car Suicide: लखनऊ में कार में बंद युवक ने रिवॉल्वर से की खुदकुशी, DM आवास के पास मिली दर्दनाक मौत

28 वर्षीय ईशान गर्ग ने की खुदकुशी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Lucknow DM Residence Car Suicide: राजधानी लखनऊ में देर रात एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसमें युवक ने अपने वाहन के भीतर बंद होकर खुदकुशी कर ली। घटना डीएम आवास के पास हुई, जहां गोद में रिवॉल्वर और सीट पर दस कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। घटना के समय कार स्टार्ट थी और भीतर से लॉक थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, कार सड़क किनारे खड़ी थी और आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आसपास के लोग डर और दहशत में थे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मृतक युवक की पहचान ईशान गर्ग (28 वर्ष) निवासी 23/46, एफ ब्लॉक, राजाजीपुरम के रूप में की है। घटना के समय कार नंबर UP 32 KE 8099 उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। शव के पास चार कारतूस और एक रिवॉल्वर पाई गई। फोरेंसिक टीम ने कहा कि सभी साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि शव कार में गोद में रिवॉल्वर लिए पड़ा था। कार की पीछे की सीट और अन्य हिस्सों की भी जांच की गई, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था।
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि कार शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास वहां खड़ी दिखाई दी थी। घटना की जानकारी रात 11:45 बजे पुलिस को मिली। पुलिस मान रही है कि युवक ने शाम को ही कार सड़क किनारे खड़ी की और बाद में खुद को गोली मार ली।
घटना स्थल पर खून चारों तरफ बिखरा था। पुलिस ने टार्च जलाकर कार के अंदर और आसपास की स्थिति का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि वाहन स्टार्ट था, लेकिन भीतर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव के पास पाई गई रिवॉल्वर और 10 कारतूस के आधार पर प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है कि यह आत्महत्या का मामला है। हालांकि, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही निश्चित रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।
फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। इसमें कार के भीतर पाई गई रिवॉल्वर, कारतूस, और खून के निशान शामिल हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक अकेला था या किसी ने घटना के समय उसके साथ संपर्क किया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि घटना की पूरी तस्वीर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।
डीएम आवास के पास की यह घटना इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसी और स्थानीय लोग भय और आशंका व्यक्त कर रहे थे। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोग यह भी बता रहे हैं कि युवक अक्सर रात में अकेले कार में बैठा दिखाई देता था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि वह इस तरह का कदम उठा सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।
युवक के घर वालों को इस घटना की जानकारी तुरंत दी गई। परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने बताया कि परिवार का बयान लिया जा रहा है, जिससे यह समझने में मदद मिले कि युवक किन परिस्थितियों में था। परिवार के सदस्य और मित्र यह नहीं समझ पा रहे हैं कि 28 वर्षीय युवक ने यह कदम क्यों उठाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार और समाज में युवक सामान्य रूप से सक्रिय और मिलनसार था।
फोरेंसिक टीम ने कार और घटनास्थल से सभी साक्ष्य अपने कब्जे में लिए। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने का काम शुरू किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस आसपास के नागरिकों से अपील कर रही है कि वे संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि “पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यह आत्महत्या थी या कोई अन्य घटना हुई।”
इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी संदेह के किसी भी बिंदु पर जांच जारी है। सभी साक्ष्यों को संभाल कर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की जांच की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पुलिस परिवार के साथ विस्तृत बातचीत करेगी और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद से यह समझने की कोशिश करेगी कि युवक ने आत्महत्या क्यों की।
