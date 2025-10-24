Patrika LogoSwitch to English

ACP Transfer: लखनऊ पुलिस में बड़ा फेरबदल: 4 एसीपी के कार्यक्षेत्र बदले, सुरक्षा-यातायात को मिलेगी नई दिशा

Major Reshuffle in Lucknow Police:   लखनऊ में कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने चार एसीपी के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। नवरत्न गौतम और सतीश कुमार राय को एसीपी यातायात की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विकास कुमार पांडे को मोहनलालगंज तथा रजनीश वर्मा को कृष्णानगर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 24, 2025

ACP Reshuffle (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

ACP Reshuffle (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

ACP Transfer Lucknow Police : राजधानी लखनऊ में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने व पुलिस प्रशासन को गतिशील बनाए रखने के उद्देश्य से चार क्षेत्राधिकारी (ACP) के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नवरत्न गौतम को एसीपी ट्रैफिक नियुक्त किया गया है, जबकि इसी जिम्मेदारी के साथ सतीश कुमार राय को भी यातायात सेक्टर में महत्वपूर्ण मोर्चा सौंपा गया है। इसके अलावा विकास कुमार पांडे को मोहनलालगंज का एसीपी बनाया गया है, वहीं रजनीश वर्मा को कृष्णानगर का दायित्व दिया गया है। यह प्रशासनिक बदलाव कानून-व्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं और शहर के विभिन्न इलाकों में बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

यातायात व्यवस्था सुधारने की बड़ी चुनौती

यातायात व्यवस्था राजधानी में सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल है। त्योहारों, वीवीआईपी मूवमेंट, यात्रियों की संख्या तथा ट्रैफिक दबाव को देखकर प्रशासन ने यातायात अमले को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। नवरत्न गौतम और सतीश कुमार राय दोनों अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं और दोनों को ही यातायात एसीपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में बड़े स्तर पर सुधार की उम्मीद है। लखनऊ में चारबाग, आलमबाग, हजरतगंज, गोमतीनगर के अलावा नई विकसित कॉलोनियों के विस्तार से ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन नए यातायात नियमों और तकनीक आधारित प्रणाली को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों की भूमिका अहम रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान: मोहनलालगंज को मिला नया नेतृत्व

राजधानी का बड़ा भूभाग ग्रामीण क्षेत्र से मिलता है जहां विकास तेजी से हो रहा है। मोहनलालगंज क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, जमीन विवाद, ग्रामीण अपराध और कानून-व्यवस्था को संभालने के लिए अनुभवी नेतृत्व की आवश्यकता थी। इसी क्रम में विकास कुमार पांडे को एसीपी मोहनलालगंज बनाया गया है। वे पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने का अनुभव रखते हैं। माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।

कृष्णा नगर में अपराध नियंत्रण पर फोकस

कृष्णा नगर थाना क्षेत्र लखनऊ का तेजी से विकसित होता हुआ इलाका है। बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, कमर्शियल गतिविधियों और घनी आबादी के कारण यहाँ कानून-व्यवस्था को मजबूत रखना बड़ा महत्व रखता है। रजनीश वर्मा को एसीपी कृष्णानगर का पद सौंपे जाने से स्पष्ट संकेत है कि पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहा है। चोरी, सड़क अपराध, बेहिसाब यातायात तथा बाजारों में बढ़ती भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने की दिशा में नए कदम उठाए जा सकते हैं।

क्यों आवश्यक था यह फेरबदल

राजधानी लखनऊ उत्तर भारत का प्रमुख प्रशासनिक व पर्यटन केंद्र है। शहर के निरंतर विस्तार और नई चुनौतियों के कारण पुलिस आयुक्तालय समय-समय पर आवश्यकतानुसार बदलाव करता रहता है।

इस फेरबदल के पीछे मुख्य कारण 

  • सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करना
  • त्योहारी सीजन और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान नियंत्रण
  • तेजी से बढ़ते यातायात दबाव को मैनेज करना
  • अपराध नियंत्रण अभियान को तेज करना
  • पुलिस व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाना

पुलिस अधिकारियों का अनुभव बनेगा सहायक

इन सभी अधिकारियों का पुलिस सेवा में लम्बा अनुभव रहा है। भीड़ नियंत्रण, अपराध पर नकेल, यातायात अनुशासन, और पब्लिक इंटरफेस, सब में उनका योगदान सराहनीय रहा है।

नई जिम्मेदारी मिलने पर उम्मीद की जा रही है कि शहर की यातायात व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बेहतर होगी। अपराधियों पर कड़ी निगरानी बढ़ेगी। तकनीकी पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा। महिला सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर नई रणनीतियाँ।

लखनऊ पुलिस लगातार स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रही है:

  • AI आधारित ट्रैफिक सर्विलांस
  • हाईटेक कंट्रोल रूम
  • ई-चालान और कैमरा निगरानी
  • महिलाओं के लिए पिंक पेट्रोलिंग
  • रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था

इन नई तकनीकी योजनाओं को लागू करने में एसीपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कर्मचारियों में नई ऊर्जा का संचार

फेरबदल का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि कार्यक्षेत्र में नई रणनीति और नए दृष्टिकोण आते हैं। अधिकारी और उनके अधीन कर्मियों में कार्यकुशलता बढ़ती है। जनता से बेहतर संवाद स्थापित होता है। सुरक्षा व्यवस्था अधिक चुस्त-दुरुस्त होती है। इस पुनर्व्यवस्था से पुलिस प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार होना तय माना जा रहा है।

