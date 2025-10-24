ACP Transfer: लखनऊ पुलिस में बड़ा फेरबदल: 4 एसीपी के कार्यक्षेत्र बदले, सुरक्षा-यातायात को मिलेगी नई दिशा

यातायात व्यवस्था राजधानी में सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल है। त्योहारों, वीवीआईपी मूवमेंट, यात्रियों की संख्या तथा ट्रैफिक दबाव को देखकर प्रशासन ने यातायात अमले को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। नवरत्न गौतम और सतीश कुमार राय दोनों अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं और दोनों को ही यातायात एसीपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में बड़े स्तर पर सुधार की उम्मीद है। लखनऊ में चारबाग, आलमबाग, हजरतगंज, गोमतीनगर के अलावा नई विकसित कॉलोनियों के विस्तार से ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन नए यातायात नियमों और तकनीक आधारित प्रणाली को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों की भूमिका अहम रहेगी।