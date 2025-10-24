Lucknow–Varanasi 6-Lane Highway: लखनऊ-वाराणसी हाईवे बनेगा 6 लेन, ढाई घंटे में पहुंचेंगे काशी

प्रारंभिक विवरणों के अनुसार, कुल लागत ₹9,500 करोड़ अनुमानित है। इसमें से लगभग ₹3,500 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए समर्पित होंगे, जबकि शेष ₹6,000 करोड़ सड़क निर्माण, पुल-पुलियों, इंटरचेंज आदि पर खर्च होंगे। वर्तमान में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। निर्माण कार्य अगले वर्ष से शुरू होने की संभावना है और लक्ष्य है कि यह हाईवे साल 2028 तक पूरी तरह चालू हो जाए। निर्माण को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। यह समयरेखा, जबकि महत्वाकांक्षी है, लेकिन अनुभव बताते हैं कि बड़े प्रदायोजन एवं भू-अधिग्रहण वाले प्रोजेक्टों में तय समय से विचलन संभव है, और इसलिए आगे की निगरानी-प्रबंधन महत्वपूर्ण होगी।