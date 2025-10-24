Lucknow–Varanasi 6-Lane Highway: लखनऊ-वाराणसी हाईवे बनेगा 6 लेन, ढाई घंटे में पहुंचेंगे काशी

9500 करोड़ से बनेगा 6-लेन कॉरिडोर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Lucknow–Varanasi 6-Lane Highway : पूर्वांचल के यात्रियों, तीर्थ-यात्रियों व व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है: प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार मिलकर राजधानी लखनऊ से गंगा नगरी वाराणसी तक की मुख्य सड़क को छह लेन में अपग्रेड करने जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹9,500 करोड़ निर्धारित की गई है। इसके पूरा होने के बाद लखनऊ–वाराणसी की दूरी तय करने में लगने वाला समय वर्तमान के लगभग 5-6 घंटे से घटकर ढाई-3 घंटे तक आ सकता है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव होगा।
यह हाईवे शुरुआत करेगा लखनऊ से, और इसके बाद मार्ग सुल्तानपुर, अमेठी व जौनपुर जिलों से होता हुआ विहार की ओर आगे बढ़ेगा और अंततः वाराणसी पहुंचेगा। इस तरह यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सीधा हाईवे संपर्क उपलब्ध कराएगा।
परियोजना के तहत मुख्य रूप से शामिल होंगे:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस हाईवे से “प्रदेश की सड़कों को विकास की रीढ़” बनाने का संकल्प मजबूत होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूवांचल के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा है कि “काशी-लखनऊ का नया संपर्क विकास को गंगा की तरह बहाएगा”।
प्रारंभिक विवरणों के अनुसार, कुल लागत ₹9,500 करोड़ अनुमानित है। इसमें से लगभग ₹3,500 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए समर्पित होंगे, जबकि शेष ₹6,000 करोड़ सड़क निर्माण, पुल-पुलियों, इंटरचेंज आदि पर खर्च होंगे। वर्तमान में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी। निर्माण कार्य अगले वर्ष से शुरू होने की संभावना है और लक्ष्य है कि यह हाईवे साल 2028 तक पूरी तरह चालू हो जाए। निर्माण को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। यह समयरेखा, जबकि महत्वाकांक्षी है, लेकिन अनुभव बताते हैं कि बड़े प्रदायोजन एवं भू-अधिग्रहण वाले प्रोजेक्टों में तय समय से विचलन संभव है, और इसलिए आगे की निगरानी-प्रबंधन महत्वपूर्ण होगी।
इस हाईवे के खुलने से अनेक लाभ सामने आएँगे:
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग