बेटे ने मुस्लिम पत्नी के लिए मां- बाप के सिर को सिलबट्टे से कूचा… इलेक्ट्रिक आरी से शव के 6 टुकड़े किए 7 बोरो में भरकर नदी में फेंका

पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने अपने माता-पिता की हत्या का जुर्म कबूल किया है। उसने बताया कि 8 दिसंबर की शाम पैसे और पारिवारिक विवाद को लेकर मां बबिता देवी से कहासुनी हुई। बात बढ़ने पर गुस्से में उसने घर में रखे लोहे के सिलबट्टे से मां के सिर पर वार कर दिया। शोर सुनकर पिता मौके पर पहुंचे। और पुलिस को फोन करने लगे, तो अभियुक्त ने उन पर भी हमला कर दिया। बाद में रस्सी से गला कस दिया। दोनों की मौत के बाद वह घबरा गया। और शव छिपाने की योजना बनाई। उसने शवों को काटकर बोरियों में भरा, कार से ले जाकर गोमती नदी में फेंक दिया। घर व गाड़ी की सफाई कर दी। बाद में एक कटा पैर अलग नदी में फेंका।