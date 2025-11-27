Patrika LogoSwitch to English

जौनपुर

20 फीट गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी सफारी, 3 लोगों की मौत, शीशा तोड़कर बचे लोग, काशी से जौनपुर शादी में जा रहे थे

जौनपुर में शादी में जा रहे बारातियों की सफारी अनियंत्रित होकर 20 फीट खाई में गिर गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि तीन गंभीर घायल हो गए। राहगीरों ने शीशा तोड़कर सभी को बाहर निकला। घायलों को वाराणसी रेफर किया गया। मृतक और घायल दूल्हे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

जौनपुर

image

Mahendra Tiwari

Nov 27, 2025

Accident

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका

जौनपुर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बारातियों की सफारी कार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से वाहन 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। जिसमें तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

वाराणसी से जौनपुर के धर्मापुर में शादी में जाने के लिए छह लोग सफारी कार से निकले थे। रात करीब 10 बजे जब वे मुफ्तीगंज बाजार के मोड़ पर पहुंचे, तभी कार अचानक अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि गाड़ी संभल जाए, लेकिन हाईवे से नीचे जाते वक्त वह पहले एक पेड़ से टकराई और फिर सीधे 20 फीट गहरी खाई में जा धंसी।

कार के खाई में गिरते ही हुआ जोरदार धमाका

कार के गिरते ही जोरदार आवाज आई। अंदर बैठे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। हादसे के समय कार का गेट लॉक हो गया था। जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका। राहगीर तुरंत भागकर पहुंचे। और शीशे तोड़कर सभी को बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
घायलों को मुफ्तीगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां तीन लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल और फिर सुबह वाराणसी रेफर कर दिया गया। मृतक वाराणसी कैंट के बबलू (45), श्यामलाल (35) और राजू सोनकर (45) बताए गए हैं, जो दूल्हे के रिश्तेदार थे।

शादी स्थल से 2 किलोमीटर दूर हुआ हादसा

दुल्हन के भाई गोलू सोनकर ने बताया कि हादसा उनके घर से सिर्फ दो किलोमीटर पहले हुआ। सूचना मिलते ही परिवार के लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गए। एक घंटे की मशक्कत के बाद सभी को कार से बाहर निकाला गया। देर रात जौनपुर SP डॉ. कौस्तुभ ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना।

27 Nov 2025 01:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / 20 फीट गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी सफारी, 3 लोगों की मौत, शीशा तोड़कर बचे लोग, काशी से जौनपुर शादी में जा रहे थे

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

