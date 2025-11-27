20 फीट गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी सफारी, 3 लोगों की मौत, शीशा तोड़कर बचे लोग, काशी से जौनपुर शादी में जा रहे थे

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
जौनपुर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बारातियों की सफारी कार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से वाहन 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। जिसमें तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
वाराणसी से जौनपुर के धर्मापुर में शादी में जाने के लिए छह लोग सफारी कार से निकले थे। रात करीब 10 बजे जब वे मुफ्तीगंज बाजार के मोड़ पर पहुंचे, तभी कार अचानक अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि गाड़ी संभल जाए, लेकिन हाईवे से नीचे जाते वक्त वह पहले एक पेड़ से टकराई और फिर सीधे 20 फीट गहरी खाई में जा धंसी।
कार के गिरते ही जोरदार आवाज आई। अंदर बैठे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। हादसे के समय कार का गेट लॉक हो गया था। जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका। राहगीर तुरंत भागकर पहुंचे। और शीशे तोड़कर सभी को बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
घायलों को मुफ्तीगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां तीन लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल और फिर सुबह वाराणसी रेफर कर दिया गया। मृतक वाराणसी कैंट के बबलू (45), श्यामलाल (35) और राजू सोनकर (45) बताए गए हैं, जो दूल्हे के रिश्तेदार थे।
दुल्हन के भाई गोलू सोनकर ने बताया कि हादसा उनके घर से सिर्फ दो किलोमीटर पहले हुआ। सूचना मिलते ही परिवार के लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गए। एक घंटे की मशक्कत के बाद सभी को कार से बाहर निकाला गया। देर रात जौनपुर SP डॉ. कौस्तुभ ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना।
