20 फीट गहरी खाई में गिरी बारातियों से भरी सफारी, 3 लोगों की मौत, शीशा तोड़कर बचे लोग, काशी से जौनपुर शादी में जा रहे थे

कार के गिरते ही जोरदार आवाज आई। अंदर बैठे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। हादसे के समय कार का गेट लॉक हो गया था। जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका। राहगीर तुरंत भागकर पहुंचे। और शीशे तोड़कर सभी को बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

घायलों को मुफ्तीगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां तीन लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल और फिर सुबह वाराणसी रेफर कर दिया गया। मृतक वाराणसी कैंट के बबलू (45), श्यामलाल (35) और राजू सोनकर (45) बताए गए हैं, जो दूल्हे के रिश्तेदार थे।