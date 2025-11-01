Datun Boy Controversy: फेम से फंसे ‘दातुन ब्वॉय’ – रील ने दिलाई पहचान, अब बन गई परेशानी, जानिए वजह

फेम से फंस गए ‘दातुन ब्वॉय’ आकाश यादव (फोटो सोर्स : Patrika)
Datun Boy Akash Yadav Arrested: कभी महाकुंभ में अपनी अनोखी ‘दातुन बेचने’ की शैली से देशभर में सुर्खियों में आए ‘दातुन ब्वॉय’ आकाश यादव अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। इस बार वजह बनी है उनकी एक सोशल मीडिया रील जिसमें वे नकली पिस्टल लेकर नाटकीय अंदाज़ में अभिनय करते नजर आए। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और मड़ियाहूं थाना क्षेत्र से आकाश यादव को हिरासत में लिया।
बीते शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें आकाश यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी फिल्मी सीन की नकल करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में वह अपने एक साथी पर पिस्टल तानते और फिर डायलॉग बोलते दिख रहे हैं। पहले तो लोगों ने इसे मज़ाक के तौर पर देखा, लेकिन बाद में कई यूज़र्स ने पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। पुलिस ने जब वीडियो की जांच की तो पता चला कि वीडियो जौनपुर के मड़ियाहूं कस्बे में शूट किया गया था। तुरंत स्थानीय पुलिस हरकत में आई और आकाश यादव को उनके घर से हिरासत में लिया गया।
पुलिस की जांच में यह सामने आया कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल वीडियो में किया गया था, वह असली नहीं बल्कि खिलौना थी। हालांकि, पुलिस ने यह माना कि ऐसी रीलें कानून-व्यवस्था और समाज में भय पैदा कर सकती हैं, खासकर तब जब असलियत का अंदाज़ा न लगे। थाना प्रभारी मड़ियाहूं ने बताया कि भले ही पिस्टल नकली थी, लेकिन इस तरह का कंटेंट सार्वजनिक रूप से बनाना और सोशल मीडिया पर डालना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे लोगों में गलत संदेश जाता है। आकाश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
आकाश यादव जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में बिना किसी पूंजी के दातुन बेचकर चर्चा बटोरी थी। उनका ‘स्टाइलिश अंदाज़’ और ‘देसी आत्मविश्वास’ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। लोगों ने उन्हें प्यार से “दातुन ब्वॉय” कहना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें कई टीवी चैनलों पर बुलाया गया, इंटरव्यू हुए और वह कुछ समय के लिए इंटरनेट सेंसेशन बन गए। यही नहीं, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वे मुंबई भी पहुंचे, जहाँ उन्होंने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सहित कई फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। कई यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी।
कई स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक मिली प्रसिद्धि के बाद आकाश यादव सोशल मीडिया पर लगातार नए प्रयोग करने लगे। वह रील्स और वीडियो बनाकर अपनी लोकप्रियता बनाए रखना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ यह “गन एक्टिंग रील” बनाई। हालांकि, यह प्रयोग अब उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया है। एक स्थानीय व्यापारी प्रमोद शर्मा ने कहा कि आकाश यादव मेहनती लड़का है, लेकिन अब वह सोशल मीडिया की चमक में थोड़ा भटक गया है। उसे यह समझना चाहिए था कि आज के माहौल में हथियार, चाहे नकली ही क्यों न हो, मजाक का विषय नहीं हैं।
यह घटना सोशल मीडिया की ‘रील संस्कृति’ पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। रील्स और वीडियो बनाने की दौड़ में आज युवा बिना सोचे-समझे ऐसे दृश्य बना रहे हैं, जो न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैलाते हैं। जौनपुर पुलिस ने इस मामले में युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते समय कानूनी सीमाओं और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखें। थाना प्रभारी ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और व्यूज़ की चाह में युवा जोखिम उठाने लगे हैं। लेकिन कानून अपनी जगह है। हथियार का प्रदर्शन, चाहे नकली हो या असली, किसी भी स्थिति में अनुमति योग्य नहीं है।
पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। नकली पिस्टल (खिलौना) को जब्त कर लिया गया है और आकाश यादव से पूछताछ की जा रही है कि वीडियो का उद्देश्य क्या था और इसे किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। साइबर सेल की टीम भी इस बात की जांच में जुटी है कि वीडियो को किसने सबसे पहले वायरल किया और क्या इससे जुड़े अन्य वीडियो भी मौजूद हैं।
