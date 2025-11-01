Datun Boy Controversy: फेम से फंसे ‘दातुन ब्वॉय’ – रील ने दिलाई पहचान, अब बन गई परेशानी, जानिए वजह

यह घटना सोशल मीडिया की ‘रील संस्कृति’ पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। रील्स और वीडियो बनाने की दौड़ में आज युवा बिना सोचे-समझे ऐसे दृश्य बना रहे हैं, जो न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैलाते हैं। जौनपुर पुलिस ने इस मामले में युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते समय कानूनी सीमाओं और सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखें। थाना प्रभारी ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और व्यूज़ की चाह में युवा जोखिम उठाने लगे हैं। लेकिन कानून अपनी जगह है। हथियार का प्रदर्शन, चाहे नकली हो या असली, किसी भी स्थिति में अनुमति योग्य नहीं है।