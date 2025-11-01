Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

BSP Meeting Lucknow: अच्छे दिन हम लाएंगे -मायावती का संकल्प, बोलीं सत्ता की चाबी से ही बदलेंगे बहुजन समाज के दिन

Mayawati Meeting Lucknow : बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को लखनऊ में ओबीसी नेताओं की बैठक में कहा-अच्छे दिन हम लाएंगे, बशर्ते सत्ता की चाबी हमारे पास हो।” उन्होंने सपा-भाजपा को जातिवादी बताते हुए ओबीसी समाज से बसपा के साथ आने की अपील की। साथ ही कहा, “सवर्ण खुद-ब-खुद पार्टी से जुड़ेंगे।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 01, 2025

‘सवर्ण खुद आ जाएंगे, उनके लिए अलग संगठन की जरूरत नहीं’     (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh  )  

‘सवर्ण खुद आ जाएंगे, उनके लिए अलग संगठन की जरूरत नहीं’     (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh  )  

BSP Meeting Lucknow Mayawati Latest Statement: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। लोकसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटी मायावती लगातार विभिन्न वर्गों से संवाद बढ़ा रही हैं। शनिवार को उन्होंने लखनऊ में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नेताओं के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने, समाज से जुड़ाव बढ़ाने और राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की।

इस बैठक में मायावती ने साफ कहा कि अच्छे दिन हम लाएंगे, लेकिन इसके लिए सत्ता की चाबी हमें हासिल करनी होगी। सवर्ण समाज समझदार है, जब उसे लगेगा कि उसका हित बसपा में सुरक्षित है, तो वह खुद-ब-खुद हमारे साथ आ जाएगा। यह बयान सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि बसपा की रणनीति में बदलाव का संकेत भी है। पिछले कुछ समय से मायावती दलित-मुस्लिम और अब ओबीसी वर्गों को जोड़ने में पूरी ताकत झोंक रही हैं।

ओबीसी नेताओं की बैठक- संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश

‘पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन’ के बैनर तले यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक में 250 से अधिक ओबीसी पदाधिकारी शामिल हुए। हालांकि, मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद तथा वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार आकाश आनंद बिहार चुनाव अभियान में व्यस्त होने के कारण अनुपस्थित थे। बैठक में मायावती ने ओबीसी नेताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि समाज के हर वर्ग में बसपा का संदेश पहुँचाना ही अब प्राथमिकता है।

दो दिन पहले मुस्लिम नेताओं से हुई थी बैठक

यह बैठक मायावती की लगातार चल रही रणनीतिक बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है। दो दिन पहले उन्होंने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी और कहा था कि भाजपा को हराना है तो सपा नहीं, बसपा को वोट दीजिए। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर में चार बड़ी बैठकें और एक रैली की थी। 9 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल रैली, 16, 19 और 30 अक्टूबर को पार्टी के 400-400 नेताओं के साथ रणनीतिक बैठकों का आयोजन हुआ था।

 मतदाता सूची पर फोकस -मायावती का सख्त निर्देश

बैठक में मायावती ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बसपा के वोटर्स का नाम मतदाता सूची से किसी भी कीमत पर कटने नहीं देना है। हर जिले के पदाधिकारी इस दिशा में गंभीरता से काम करें। इसके अलावा उन्होंने पार्टी को आर्थिक सहयोग देने की अपील की और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। उनका कहना था कि अगर पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है, तो जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखानी होगी।

सवर्ण खुद आ जाएंगे, उनके लिए अलग संगठन की जरूरत नहीं’

मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि अपर कास्ट (सवर्ण) समाज अब पहले से कहीं अधिक राजनीतिक रूप से जागरूक है। इनको पार्टी से जोड़ने के लिए अलग से भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। जब वे देखेंगे कि बसपा में हर वर्ग का सम्मान है और उनका हित सुरक्षित है, तो वे खुद हमारे साथ जुड़ेंगे। यह बयान मायावती की उस सोच की झलक देता है, जिसमें वे अब सिर्फ दलित या मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि ओबीसी और सवर्ण वर्गों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती हैं।

सत्ता की चाबी से ही आएंगे अच्छे दिन

मायावती ने कहा कि बसपा के शासन में हर वर्ग- विशेषकर ओबीसी  का सम्मान और हक सुरक्षित रहा। जब बसपा की सरकार होती है, तब पिछड़े वर्ग को आत्मसम्मान और रोजगार दोनों मिलता है। लेकिन सपा, भाजपा और कांग्रेस केवल चुनावी जुमले देती हैं। ये पार्टियां ओबीसी समाज के संवैधानिक हकों और आरक्षण को लेकर हमेशा जातिवादी रहीं हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता की चाबी अगर बसपा के हाथ में आई, तो अच्छे दिन वास्तव में आएंगे, न कि केवल नारों में।

 ‘बामसेफ’ को लेकर मायावती ने साफ किया भ्रम

बैठक में मायावती ने ‘बामसेफ (BAMCEF)’ को लेकर चल रहे भ्रम पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बामसेफ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। यह शिक्षित कर्मचारियों का सामाजिक संगठन है, जिसकी स्थापना कांशीराम जी ने की थी। इसका मकसद बहुजन समाज को जागरूक करना है, न कि राजनीति करना। उनका कहना था कि बामसेफ का नाम लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, जबकि असली बामसेफ बहुजन विचारधारा की आत्मा है।

ओबीसी समाज में एकता जरूरी’

मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज की कई जातियाँ आपस में बंटी हुई हैं। कुछ जातियाँ अपने-अपने संगठन और पार्टी बनाकर बिखर गई है, जिससे उनकी एकता कमजोर पड़ी है। इसी का फायदा जातिवादी पार्टियाँ चुनावों में उठाती हैं। उन्होंने ओबीसी नेताओं से अपील की कि वे समाज में एकता लाने और बसपा की नीतियों को हर गाँव तक पहुँचाने का काम करें।

‘विरोधी दल जुमलेबाज, बसपा करती है काम’

बसपा प्रमुख ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा और भाजपा ने ओबीसी वर्ग के लिए अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया। वे केवल हवा-हवाई बातें करते हैं। बसपा ने हमेशा सामाजिक न्याय, रोजगार और आत्म-सम्मान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मायावती ने कहा कि बसपा की चार बार की सरकारें इस बात का प्रमाण है कि ओबीसी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम उनकी पार्टी ने किया है।

बैठक के अंत में मायावती ने कहा कि आगामी चुनाव बसपा के पुनर्जागरण का अवसर हैं। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि वे न तो निराश हों और न ही ढिलाई बरतें। हमें जनता के बीच जाना है, लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि बसपा ही वह पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है।

ये भी पढ़ें

सोने की चमक ने फिर लुभाया लखनऊ – बढ़ती कीमतों के बीच भी नहीं टूटा त्योहारों का जोश
लखनऊ
आज सोने की कीमतों में उछाल (फोटो सोर्स : AI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

मायावती

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 05:43 pm

Published on:

01 Nov 2025 05:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BSP Meeting Lucknow: अच्छे दिन हम लाएंगे -मायावती का संकल्प, बोलीं सत्ता की चाबी से ही बदलेंगे बहुजन समाज के दिन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला! बोले- जय श्रीराम के नारे को मस्जिद तोड़ने का औजार बनाया, योगी सरकार पर दलित-मुस्लिम उत्पीड़न के आरोप

swami prasad maurya attacks yogi government over dalit muslim atrocities
लखनऊ

Heavy Rain in UP: धान डूबा, उम्मीदें भी भीग गईं, बारिश ने छीन ली किसानों की मुस्कान, CM योगी ने दिए राहत के आदेश

राहत कार्यों की रफ़्तार पर नजर: मुख्यमंत्री (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

ब्रजेश पाठक की अखिलेश यादव को खरी-खरी; बोले-नहीं हो सकती चैट GPT से राजनीति

deputy cm brajesh pathak takes dig at akhilesh yadav
लखनऊ

UP STF Action: शराब में डूबा था चुनाव का षड्यंत्र, STF ने खोला गुप्त जाल, 75 लाख की शराब बरामद

यूपी एसटीएफ की बड़ी सफलता: अवैध शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

19 साल की बेटी का मां ने किया सौदा! बहनों ने भी जिस्म बेचने का बनाया दबाव

mother sold her 19 year old daughter sisters also pressured her to sell body in lucknow
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.