BSP Meeting Lucknow: अच्छे दिन हम लाएंगे -मायावती का संकल्प, बोलीं सत्ता की चाबी से ही बदलेंगे बहुजन समाज के दिन

‘पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन’ के बैनर तले यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक में 250 से अधिक ओबीसी पदाधिकारी शामिल हुए। हालांकि, मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद तथा वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार आकाश आनंद बिहार चुनाव अभियान में व्यस्त होने के कारण अनुपस्थित थे। बैठक में मायावती ने ओबीसी नेताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के निर्देश दिए और कहा कि समाज के हर वर्ग में बसपा का संदेश पहुँचाना ही अब प्राथमिकता है।