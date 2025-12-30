30 दिसंबर 2025,

लखनऊ

27 करोड़ की चूक पड़ी भारी! लुलु मॉल पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, अकाउंट सीज

लखनऊ केलुलु मॉल के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए बैंक खातों को सीज कर दिया है। मॉल पर करीब 27 करोड़ रुपये टैक्स बकाया होने का आरोप है।

लखनऊ

image

Anuj Singh

Dec 30, 2025

लुलु मॉल पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन

लुलु मॉल पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन Source- X

Lucknow Lullu Mall News: लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित लुलु मॉल के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने सख्त कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने मॉल के बैंक खातों को सीज कर दिया है। वजह है करीब 27 करोड़ रुपये की टैक्स राशि जमा न करना। 2025 के टैक्स निरीक्षण में वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। मॉल का मुख्य बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। इस कदम से मॉल के कामकाज और लेन-देन पर असर पड़ा है, और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चर्चाएं तेज हैं कि करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप में जांच आगे बढ़ेगी।

लुलु मॉल अक्सर विवादों में

लुलु मॉल खुलने के बाद से कई बार सुर्खियों में रहा है। 2022 में मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध किया। आरोप लगा कि विशेष धर्म के लोगों को नौकरी में तरजीह दी जाती है। इसी साल जुलाई में मॉल के कैश सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगे। उसने एक सहकर्मी महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया, धर्मांतरण का दबाव डाला और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिससे लोगों में काफी गुस्सा हुआ। हाल ही में फूड सेफ्टी विभाग ने भी मॉल के हाइपरमार्केट पर कार्रवाई की थी।

मॉल की खासियत और उद्घाटन

लुलु मॉल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और देश के प्रमुख मॉल्स में से एक है। यह करीब 22 लाख वर्ग फीट में फैला है और बनाने में लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च हुए। यहां स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बड़े ब्रांड्स के शोरूम हैं। हर तरह का सामान मिलता है- कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाना आदि। मॉल में 22 मीटर चौड़ा कॉरिडोर है, जो इसे खास बनाता है। इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। हजारों लोगों को रोजगार देने वाला यह मॉल अब टैक्स मामले में फंस गया है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 27 करोड़ की चूक पड़ी भारी! लुलु मॉल पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, अकाउंट सीज

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

