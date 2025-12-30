27 करोड़ की चूक पड़ी भारी! लुलु मॉल पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, अकाउंट सीज

Lucknow Lullu Mall News: लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित लुलु मॉल के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने सख्त कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने मॉल के बैंक खातों को सीज कर दिया है। वजह है करीब 27 करोड़ रुपये की टैक्स राशि जमा न करना। 2025 के टैक्स निरीक्षण में वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। मॉल का मुख्य बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। इस कदम से मॉल के कामकाज और लेन-देन पर असर पड़ा है, और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चर्चाएं तेज हैं कि करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप में जांच आगे बढ़ेगी।