Severe Cold Grips UP: घने कोहरे और गिरते तापमान से जनजीवन बेहाल, बाराबंकी सबसे ठंडा जिला, सर्दी ने बढ़ाई मुश्किलें

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड का यह दौर अभी जारी रहेगा। फिलहाल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे साफ है कि यूपी के लोगों को आने वाले दिनों में भी सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली। भीषण ठंड और कोहरे के कारण सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कई जिलों में प्रशासन ने अलाव जलवाने और रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ा दी है।