सोने की चमक ने फिर लुभाया लखनऊ – बढ़ती कीमतों के बीच भी नहीं टूटा त्योहारों का जोश

दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के नज़दीक आने से सोने की मांग में तेजी आई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू आभूषण खरीदारी के साथ-साथ वैश्विक बाजार में सोने के दाम बढ़ने से स्थानीय दरों में भी उछाल दर्ज किया गया है। लखनऊ के प्रमुख सर्राफा बाजारों जैसे अमीनाबाद, हजरतगंज, आलमबाग, गोले मार्केट, चारबाग और इंदिरा नगर में सुबह से ही ग्राहकों की हलचल देखी गई। कई दुकानदारों ने बताया कि शादी-ब्याह और त्योहारों के मौसम में सोने की मांग सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 30% तक बढ़ जाती है।