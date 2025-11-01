Patrika LogoSwitch to English

सोने की चमक ने फिर लुभाया लखनऊ – बढ़ती कीमतों के बीच भी नहीं टूटा त्योहारों का जोश

Gold Price Today: लखनऊ में आज सोने की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। त्योहारी सीजन के बीच 24 कैरेट सोना ₹12,343 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹11,315 और 18 कैरेट ₹9,261 प्रति ग्राम पहुंच गया। निवेशकों में उत्साह और खरीदारों में हलचल है। सर्राफा बाजारों में आज रौनक लौट आई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 01, 2025

आज सोने की कीमतों में उछाल (फोटो सोर्स : AI)

आज सोने की कीमतों में उछाल (फोटो सोर्स : AI)

Gold Prices Surge in Lucknow:  त्योहारी सीजन के बीच राजधानी लखनऊ में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। निवेशकों और खरीदारों के लिए यह खबर राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,343 प्रति ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना ₹11,315 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹9,261 प्रति ग्राम दर्ज किया गया। यह दरें कल की तुलना में ₹180, ₹165 और ₹135 प्रति ग्राम अधिक हैं।

त्योहारों से पहले चमका बाजार

दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के नज़दीक आने से सोने की मांग में तेजी आई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू आभूषण खरीदारी के साथ-साथ वैश्विक बाजार में सोने के दाम बढ़ने से स्थानीय दरों में भी उछाल दर्ज किया गया है। लखनऊ के प्रमुख सर्राफा बाजारों जैसे अमीनाबाद, हजरतगंज, आलमबाग, गोले मार्केट, चारबाग और इंदिरा नगर में सुबह से ही ग्राहकों की हलचल देखी गई। कई दुकानदारों ने बताया कि शादी-ब्याह और त्योहारों के मौसम में सोने की मांग सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 30% तक बढ़ जाती है।

आज के प्रमुख भाव (ग्राम के अनुसार)

ग्रामआज का भाव (22K)कल का भावबदलाव
1 ग्राम₹11,315₹11,150₹165
8 ग्राम₹90,520₹89,200₹1,320
10 ग्राम₹1,13,150₹1,11,500₹1,650
100 ग्राम₹11,31,500₹11,15,000₹16,500

इन दरों में मेकिंग चार्ज और जीएसटी शामिल नहीं हैं। ज्वैलर्स के अनुसार ग्राहकों को वास्तविक कीमत तय करते समय प्रति ग्राम ₹400–₹800 तक मेकिंग चार्ज देना पड़ सकता है।

वैश्विक बाजार में भी तेजी का रुख

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। अमेरिका और यूरोप में मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव तथा डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के चलते निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने को चुना है। लंदन बुलियन मार्केट में सोना 2,380 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग 1.2% अधिक है।

 निवेशकों की बढ़ती रुचि

लखनऊ के निवेश सलाहकारों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में सोना निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प साबित हो रहा है। राजनीतिक अनिश्चितता, शेयर बाजार की अस्थिरता और विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कीमतें और ₹200–₹400 प्रति ग्राम तक बढ़ सकती हैं।

लखनऊ की स्वर्ण परंपरा

लखनऊ सदियों से अपनी समृद्ध स्वर्ण परंपरा के लिए जाना जाता है। चाहे नवाबी दौर के गहने हों या आधुनिक डिजाइन वाले आभूषण, शहर के सर्राफा बाजारों में हर वर्ग के लिए विकल्प मौजूद हैं। अमीनाबाद का सर्राफा बाजार, हजरतगंज ज्वैलरी शोरूम और चौक की पुरानी दुकाने आज भी ग्राहकों की पहली पसंद हैं।

खरीदारी से पहले जांच लें हॉलमार्क

बाजार विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि ग्राहक सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क प्रमाणित आभूषण ही लें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता का सरकारी प्रमाण होता है। इसके साथ बिल और टैक्स स्लिप अवश्य लें ताकि भविष्य में किसी विवाद या पुनर्विक्रय के समय कोई परेशानी न हो।

सर्राफा व्यापारियों की राय

अमीनाबाद के सर्राफा व्यापारी अरविंद अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों से पहले सोने की मांग में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। लोग अब सिर्फ आभूषण ही नहीं, बल्कि निवेश के तौर पर भी सोना खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में दरें और ऊपर जाने की संभावना है।

Updated on:

01 Nov 2025 01:43 am

Published on:

01 Nov 2025 01:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सोने की चमक ने फिर लुभाया लखनऊ – बढ़ती कीमतों के बीच भी नहीं टूटा त्योहारों का जोश

