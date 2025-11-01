सोने की चमक ने फिर लुभाया लखनऊ – बढ़ती कीमतों के बीच भी नहीं टूटा त्योहारों का जोश

आज सोने की कीमतों में उछाल (फोटो सोर्स : AI)
Gold Prices Surge in Lucknow: त्योहारी सीजन के बीच राजधानी लखनऊ में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। निवेशकों और खरीदारों के लिए यह खबर राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,343 प्रति ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना ₹11,315 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹9,261 प्रति ग्राम दर्ज किया गया। यह दरें कल की तुलना में ₹180, ₹165 और ₹135 प्रति ग्राम अधिक हैं।
दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों के नज़दीक आने से सोने की मांग में तेजी आई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू आभूषण खरीदारी के साथ-साथ वैश्विक बाजार में सोने के दाम बढ़ने से स्थानीय दरों में भी उछाल दर्ज किया गया है। लखनऊ के प्रमुख सर्राफा बाजारों जैसे अमीनाबाद, हजरतगंज, आलमबाग, गोले मार्केट, चारबाग और इंदिरा नगर में सुबह से ही ग्राहकों की हलचल देखी गई। कई दुकानदारों ने बताया कि शादी-ब्याह और त्योहारों के मौसम में सोने की मांग सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 30% तक बढ़ जाती है।
|ग्राम
|आज का भाव (22K)
|कल का भाव
|बदलाव
|1 ग्राम
|₹11,315
|₹11,150
|₹165
|8 ग्राम
|₹90,520
|₹89,200
|₹1,320
|10 ग्राम
|₹1,13,150
|₹1,11,500
|₹1,650
|100 ग्राम
|₹11,31,500
|₹11,15,000
|₹16,500
इन दरों में मेकिंग चार्ज और जीएसटी शामिल नहीं हैं। ज्वैलर्स के अनुसार ग्राहकों को वास्तविक कीमत तय करते समय प्रति ग्राम ₹400–₹800 तक मेकिंग चार्ज देना पड़ सकता है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। अमेरिका और यूरोप में मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव तथा डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के चलते निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में सोने को चुना है। लंदन बुलियन मार्केट में सोना 2,380 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगभग 1.2% अधिक है।
लखनऊ के निवेश सलाहकारों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में सोना निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प साबित हो रहा है। राजनीतिक अनिश्चितता, शेयर बाजार की अस्थिरता और विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कीमतें और ₹200–₹400 प्रति ग्राम तक बढ़ सकती हैं।
लखनऊ सदियों से अपनी समृद्ध स्वर्ण परंपरा के लिए जाना जाता है। चाहे नवाबी दौर के गहने हों या आधुनिक डिजाइन वाले आभूषण, शहर के सर्राफा बाजारों में हर वर्ग के लिए विकल्प मौजूद हैं। अमीनाबाद का सर्राफा बाजार, हजरतगंज ज्वैलरी शोरूम और चौक की पुरानी दुकाने आज भी ग्राहकों की पहली पसंद हैं।
बाजार विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि ग्राहक सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क प्रमाणित आभूषण ही लें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता का सरकारी प्रमाण होता है। इसके साथ बिल और टैक्स स्लिप अवश्य लें ताकि भविष्य में किसी विवाद या पुनर्विक्रय के समय कोई परेशानी न हो।
अमीनाबाद के सर्राफा व्यापारी अरविंद अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों से पहले सोने की मांग में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। लोग अब सिर्फ आभूषण ही नहीं, बल्कि निवेश के तौर पर भी सोना खरीद रहे हैं। आने वाले दिनों में दरें और ऊपर जाने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग