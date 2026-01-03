Lucknow Metro ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर को रफ्तार, कास्टिंग यार्ड व डिपो के लिए एलडीए देगा भूमि

Lucknow Metro East–West Corridor Set to Accelerate: लखनऊ शहर के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने वाली मेट्रो परियोजना के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को गति देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए अस्थायी कास्टिंग यार्ड बनाए जाने की योजना को लेकर LDA 12.5 हेक्टेयर भूमि मेट्रो को उपलब्ध कराएगा। इस संबंध में LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मेट्रो रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना से जुड़ी प्राधिकरण और नजूल भूमि के प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि मेट्रो परियोजना के समयबद्ध और सुचारू निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सबसे अहम है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध भूमि को चिन्हित कर मेट्रो प्रशासन को सौंपने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।