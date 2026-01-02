News Year पर गांव के दादा ने अखिलेश यादव को गुड़ भेंट किया, सादगी और अपनत्व का संदेश

अखिलेश यादव से मिलने आए दादा गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने नए साल की शुभकामनाओं के साथ अपने घर में बनाया हुआ गुड़ भेंट में दिया। अधिकारियों और स्थानीय पत्रकारों के अनुसार, यह गुड़ किसी सामान्य मिठाई या उपहार की तरह नहीं था, बल्कि इसे गांव की परंपरा और अपनत्व के भाव से तैयार किया गया था। अखिलेश यादव ने दादा के हाथों से यह गुड़ स्वीकार किया और उनके साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस तरह की छोटी और सरल भेंटों में वह दिल की सच्चाई और अपनत्व झलकता है। गांवों में यह परंपरा आज भी जीवित है कि त्योहारों या नए साल के अवसर पर लोग अपने प्रियजनों, नेताओं या वरिष्ठ व्यक्तियों को घर के बने उत्पाद या हस्तनिर्मित वस्तुएं भेंट में देते हैं। यह अपनत्व और पारिवारिकता का प्रतीक माना जाता है।