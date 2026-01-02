2 जनवरी 2026,

लखनऊ

SIR: ‘CM ने ही अधिकारियों को मनमानी से काम करने का आदेश दिया’, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

Akhilesh Yadav On CM Yogi Adityanath: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने SIR को लेकर बड़ा बयान दिया।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 02, 2026

akhilesh yadav took dig at cm yogi adityanath made big statement about sir

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। फोटो सोर्स- फेसबुक (MYogiAdityanath)

Akhilesh Yadav On CM Yogi Adityanath: समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में 4 करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं।

अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज

अखिलेश यादव ने कहा, '' CM ने ही अधिकारियों को अपनी मनमानी के हिसाब से काम करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग और जो कंपनियां इस पूरी प्रक्रिया में जुटी हुई हैं, वे इस मामले का संज्ञान लें और इसे पूरी निष्पक्षता के साथ देखें। मौजूदा समय में इस संबंध में जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए अधिकारियों को अपनी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना होगा।''

'आंकड़ों में फर्क आएगा तो उठेंगे गंभीर सवाल'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ''अगर आंकड़ों में फर्क आएगा, तो इसे लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आंकड़ों में फर्क आएगा, तो चुनाव आयोग कहेगा कि फिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब ही क्या रह गया।''

सपा प्रमुख ने आशंका जाहिर की कि अगर आंकड़ों में अंतर पैदा होगा तो इस सवाल का उठना लाजिमी है कि कहीं इस प्रक्रिया में शामिल लोग मिलकर के किसी प्रकार की हेराफेरी की साजिश तो नहीं रच रहे हैं?

'ममता बनर्जी की जीत का दावा किया'

वहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत का दावा किया। उन्होंने BJP पर बंगाल में राजनीतिक स्थिति को साजिशन अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इन सब हथकंडों से उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आगामी चुनाव में जीत का खाका हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तैयार कर चुके हैं। जिसे जल्द ही वो जमीन पर उतारेंगे।

'आने वाले दिनों में रंग लाएगी मेहनत'

अखिलेश यादव ने कहा, '' यह कहना गलत नहीं होगा कि आगामी चुनाव में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश में जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत आने वाले दिनों में रंग लाने वाली है।''

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SIR: 'CM ने ही अधिकारियों को मनमानी से काम करने का आदेश दिया', अखिलेश यादव का बड़ा बयान

