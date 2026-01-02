SIR: ‘CM ने ही अधिकारियों को मनमानी से काम करने का आदेश दिया’, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

वहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जीत का दावा किया। उन्होंने BJP पर बंगाल में राजनीतिक स्थिति को साजिशन अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इन सब हथकंडों से उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आगामी चुनाव में जीत का खाका हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तैयार कर चुके हैं। जिसे जल्द ही वो जमीन पर उतारेंगे।