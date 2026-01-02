‘कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं तो कहीं…’, अखिलेश यादव बोले-सत्ता के संरक्षण में बेखौफ घूम रहे अपराधी

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, '' ऐसे हालात में यूपी सुरक्षित प्रदेश होने का दावा खो चुका है। प्रदेश में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। कानून के शासन का मखौल उड़ाया जा रहा है। सरकार अराजक तत्वों की हरकतों पर चुप्पी साधे हुए है। सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ का दावा पूरी तरह फेल हो चुका है। यह केवल नारेबाजी तक सीमित रह गया है।