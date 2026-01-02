‘कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं तो कहीं…’, अखिलेश यादव बोले-सत्ता के संरक्षण में बेखौफ घूम रहे अपराधी

अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। फोटो सोर्स-IANS
UP Politics: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।
उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी में गुंडई और अराजकता चरम पर है। सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। आम जनता से लेकर पर्यटकों तक को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की छवि देश-दुनिया में लगातार खराब हो रही है।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस सरकार में गुंडों और माफिया को खुली छूट दे दी गई है। सत्ता का संरक्षण मिलने के कारण ये तत्व कानून व्यवस्था के साथ पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं, कहीं पर्यटकों के साथ मारपीट हो रही है, और कहीं बहन-बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, '' ऐसे हालात में यूपी सुरक्षित प्रदेश होने का दावा खो चुका है। प्रदेश में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। कानून के शासन का मखौल उड़ाया जा रहा है। सरकार अराजक तत्वों की हरकतों पर चुप्पी साधे हुए है। सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ का दावा पूरी तरह फेल हो चुका है। यह केवल नारेबाजी तक सीमित रह गया है।
अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। जहां कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।
