2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं तो कहीं…’, अखिलेश यादव बोले-सत्ता के संरक्षण में बेखौफ घूम रहे अपराधी

UP Politics: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 02, 2026

akhilesh yadav targets government says criminals roaming freely under protection of power

अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। फोटो सोर्स-IANS

UP Politics: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।

'यूपी में गुंडई और अराजकता चरम पर'

उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी में गुंडई और अराजकता चरम पर है। सत्ता के संरक्षण में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। आम जनता से लेकर पर्यटकों तक को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की छवि देश-दुनिया में लगातार खराब हो रही है।

'गुंडों और माफिया को खुली छूट'

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस सरकार में गुंडों और माफिया को खुली छूट दे दी गई है। सत्ता का संरक्षण मिलने के कारण ये तत्व कानून व्यवस्था के साथ पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं, कहीं पर्यटकों के साथ मारपीट हो रही है, और कहीं बहन-बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

'कानून के शासन का मखौल उड़ाया जा रहा'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, '' ऐसे हालात में यूपी सुरक्षित प्रदेश होने का दावा खो चुका है। प्रदेश में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। कानून के शासन का मखौल उड़ाया जा रहा है। सरकार अराजक तत्वों की हरकतों पर चुप्पी साधे हुए है। सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’ का दावा पूरी तरह फेल हो चुका है। यह केवल नारेबाजी तक सीमित रह गया है।

'बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार पूरी तरह नाकाम'

अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल दिया है। जहां कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।

ये भी पढ़ें

‘शादाब जकाती के साथ मर्जी से जाती हूं, पैसा मिलता है’, 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी फेम वाले यूट्यबूर फिर फंसे
मेरठ
10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji famed youtuber shadab jakati is again in controversy know case update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 05:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘कहीं हथियार बांटे जा रहे हैं तो कहीं…’, अखिलेश यादव बोले-सत्ता के संरक्षण में बेखौफ घूम रहे अपराधी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP: प्रचंड ठंड और कोहरे के कारण 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद

holiday declared cm yogi adityanath ordered closure all schools up to class 12 till January 5 severe cold
लखनऊ

SIR: ‘CM ने ही अधिकारियों को मनमानी से काम करने का आदेश दिया’, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

akhilesh yadav took dig at cm yogi adityanath made big statement about sir
लखनऊ

बिजली बिल राहत योजना को बड़ी सफलता, 31 लाख उपभोक्ताओं को 5363 करोड़ की छूट, अवधि बढ़ी

भारी जनरुचि के चलते तीन दिन बढ़ाई गई योजना, अब 3 जनवरी तक मिलेगा लाभ (फोटो सोर्स : Electricity department )
लखनऊ

‘शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं… हरकतें देशद्रोही वाली…’ KKR के मालिक पर भड़के रामभद्राचार्य महाराज

शाहरुख खान पर धर्मगुरुओं का तीखा हमला
लखनऊ

IAS Promotion: प्रमोशन के बाद IAS अधिकारियों को नई तैनाती, नेहा शर्मा बनीं स्थायी महानिरीक्षक निबंधन

यूपी में नए साल पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.