‘शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं… हरकतें देशद्रोही वाली…’ KKR के मालिक पर भड़के रामभद्राचार्य महाराज

रामभद्राचार्य महाराज ने शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में वहां के क्रिकेटर को टीम में लेना गलत है। रामभद्राचार्य महाराज ने शाहरुख खान को 'गद्दार' और 'देशद्रोही' तक कह दिया। उनके शब्दों में, "शाहरुख खान कोई हीरो नहीं हैं। उनका कोई चरित्र नहीं है। उनका रुख हमेशा देश के खिलाफ रहा है। उनके काम गद्दार जैसे रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शाहरुख ने ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया।