‘शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं… हरकतें देशद्रोही वाली…’ KKR के मालिक पर भड़के रामभद्राचार्य महाराज

आईपीएल 2026 की नीलामी के बाद शाहरुख खान विवादों में घिर गए हैं। जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने KKR द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने पर आपत्ति जताई।

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 02, 2026

शाहरुख खान पर धर्मगुरुओं का तीखा हमला

शाहरुख खान पर धर्मगुरुओं का तीखा हमला Source- X

IPL 2026 Shahrukh Khan Controversy: 'शाहरुख खान ऐसा करेंगे ही, वे कोई हीरो नहीं हैं. उनका कोई चरित्र नहीं है…' यह बयान रामभद्राचार्य महाराज ने KKR के मालिक को लेकर दिया है। रामभद्राचार्य महाराज का यह बयान इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें नागपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने दो बड़े मुद्दों पर तीखे बयान दिए हैं। एक तरफ उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता नाना पटोले के राहुल गांधी वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इन बयानों से राजनीति और धर्म के क्षेत्र में नई बहस छिड़ गई है।

शाहरुख खान पर क्यों भड़के रामभद्राचार्य?

रामभद्राचार्य महाराज ने शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे में वहां के क्रिकेटर को टीम में लेना गलत है। रामभद्राचार्य महाराज ने शाहरुख खान को 'गद्दार' और 'देशद्रोही' तक कह दिया। उनके शब्दों में, "शाहरुख खान कोई हीरो नहीं हैं। उनका कोई चरित्र नहीं है। उनका रुख हमेशा देश के खिलाफ रहा है। उनके काम गद्दार जैसे रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शाहरुख ने ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया।

आखिर क्या है विवाद?

यह विवाद आईपीएल 2026 की नीलामी से शुरू हुआ, जब केकेआर ने मुस्तफिजुर को खरीदा। कई धर्मगुरु जैसे देवकीनंदन ठाकुर और धीरेंद्र शास्त्री ने भी इसकी आलोचना की है। वे कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न के बीच ऐसा करना संवेदनहीन है। केकेआर के इस कदम के बाद शाहरुख खान को लेकर पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। धर्मगुरु के साथ-साथ कई सारे नेता भी शाहरुख खान को लेकर कड़े बयान दे रहे है, जिसमें शाहरुख खान को देशद्रोही बताया जा रहा है।

बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं औऱ भारत को लेकर माहौल सही नहीं चल रहा है। वहां हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न हो रहा है, जिसको लेकर पूरे भारत में गुस्सा है। वहीं KKR के इस कदम ने इस बवाल में हवा देने का काम किया, जिसका खामियाजा शाहरुख खान को झेलना पड़ रहा है।

Published on:

02 Jan 2026 10:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘शाहरुख खान का कोई चरित्र नहीं… हरकतें देशद्रोही वाली…’ KKR के मालिक पर भड़के रामभद्राचार्य महाराज

