बिजली बिल राहत योजना को बड़ी सफलता, 31 लाख उपभोक्ताओं को 5363 करोड़ की छूट, अवधि बढ़ी

UP Power Bill Relief Scheme Extended: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का पहला चरण अत्यंत सफल रहा है। योजना के प्रति आम जनता की जबरदस्त रुचि और केंद्रों पर उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए सरकार ने इसके प्रथम चरण को तीन दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले चरण का अंतिम दिन कल निर्धारित था, लेकिन अब उपभोक्ता 3 जनवरी तक दिसंबर में मिलने वाले लाभ का फायदा उठा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से बिजली बिल के बकाये से परेशान थे।

