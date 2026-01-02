2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कानपुर

नए साल में Kanpur Metro की बड़ी उपलब्धि, पहले दिन पार किया 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा

नए साल 2026 के पहले ही दिन कानपुर मेट्रो ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मेट्रो सेवा ने 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि एक ही दिन में 35 हजार से अधिक यात्रियों ने सफर किया। वर्ष 2026 की पहली तिमाही तक लाइन-1 पूरी तरह चालू हो जाएगी।

कानपुर

Ritesh Singh

Jan 02, 2026

एक दिन में 35 हजार से अधिक लोगों ने किया सफर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

एक दिन में 35 हजार से अधिक लोगों ने किया सफर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Kanpur Metro Crossed 10 Million Ridership : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर के लिए नए साल की शुरुआत एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हुई है। 1 जनवरी 2026 को कानपुर मेट्रो ने 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया, जो शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। नए साल के पहले ही दिन 35 हजार से अधिक यात्रियों ने मेट्रो सेवा का लाभ उठाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मेट्रो अब कानपुरवासियों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। कानपुर मेट्रो की यह उपलब्धि न केवल यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है, बल्कि शहरी परिवहन के क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों की सफलता का भी प्रमाण है।

लगातार बढ़ रहा यात्रियों का भरोसा

कानपुर मेट्रो की शुरुआत के बाद से ही यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आधुनिक कोच, समयबद्ध संचालन, स्वच्छ स्टेशन और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था ने लोगों को निजी वाहनों से हटकर मेट्रो की ओर आकर्षित किया है।
विशेष रूप से छात्र,नौकरीपेशा लोग,व्यापारी वर्ग,महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक मेट्रो को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। इसका सीधा असर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक दबाव और प्रदूषण में कमी के रूप में भी देखने को मिल रहा है।

नए साल के पहले दिन रिकॉर्ड यात्री संख्या

कानपुर मेट्रो अधिकारियों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को 35,000 से अधिक यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया, जो अब तक के एक दिन के उच्चतम आंकड़ों में से एक है। छुट्टी का दिन होने के बावजूद लोगों ने शहर में घूमने, खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए मेट्रो को प्राथमिकता दी। यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है।

लाइन-1 का विस्तार, Q1 2026 तक पूर्ण संचालन

कानपुर मेट्रो की लाइन-1 को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1 2026) तक लाइन-1 को पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। इसके तहत 2 भूमिगत (अंडरग्राउंड) स्टेशन,5 एलिवेटेड (ऊपरी) स्टेशन यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। इसके बाद लाइन-1 का संपूर्ण कॉरिडोर जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिससे शहर के प्रमुख इलाकों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी।

किन क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ

लाइन-1 के पूर्ण संचालन के बाद व्यावसायिक क्षेत्रों,शैक्षणिक संस्थानों,आवासीय कॉलोनियों,औद्योगिक इलाकों को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे रोजाना हजारों यात्रियों का समय बचेगा और आवागमन अधिक सुगम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कानपुर में रियल एस्टेट,व्यापार,रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रो

कानपुर मेट्रो को आधुनिक मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें वातानुकूलित कोच,ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम,लिफ्ट और एस्केलेटर,दिव्यांगजन के लिए विशेष सुविधाएं,सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी मेट्रो को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है।

प्रदूषण और ट्रैफिक से मिलेगी राहत

शहरी विशेषज्ञों के अनुसार, मेट्रो सेवा के विस्तार से सड़क जाम,ईंधन की खपत,वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। निजी वाहनों की तुलना में मेट्रो एक पर्यावरण-अनुकूल परिवहन साधन है, जो शहर को हरित और स्वच्छ बनाने में मदद करता है। कानपुर मेट्रो उत्तर प्रदेश सरकार की उन योजनाओं में शामिल है, जिनका उद्देश्य बड़े शहरों में आधुनिक और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। लखनऊ, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद के बाद कानपुर मेट्रो भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में मेट्रो नेटवर्क को और विस्तारित कर अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बनाई जाए।

यात्रियों में उत्साह

मेट्रो के 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार करने पर यात्रियों में भी उत्साह देखा गया। कई यात्रियों ने इसे कानपुर के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। एक यात्री  कविता शर्मा ने कहा कि मेट्रो ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान कर दी है। समय की बचत होती है और सफर भी आरामदायक है।”

Published on:

02 Jan 2026 11:02 am

नए साल में Kanpur Metro की बड़ी उपलब्धि, पहले दिन पार किया 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा

