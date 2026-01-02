नए साल में Kanpur Metro की बड़ी उपलब्धि, पहले दिन पार किया 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा

Kanpur Metro Crossed 10 Million Ridership : उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर के लिए नए साल की शुरुआत एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हुई है। 1 जनवरी 2026 को कानपुर मेट्रो ने 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया, जो शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। नए साल के पहले ही दिन 35 हजार से अधिक यात्रियों ने मेट्रो सेवा का लाभ उठाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मेट्रो अब कानपुरवासियों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। कानपुर मेट्रो की यह उपलब्धि न केवल यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है, बल्कि शहरी परिवहन के क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों की सफलता का भी प्रमाण है।

