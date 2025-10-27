Gold And Silver: सोना-चांदी फिर चढ़ा महंगा, निवेशकों की बढ़ती मांग से बाजार में रौनक

Gold And Silver Rates: लखनऊ में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,576 प्रति ग्राम रही, जो पिछले भाव से ₹1 कम है। 22 कैरेट सोने का दाम ₹11,529 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का ₹9,436 प्रति ग्राम रहा। वहीं चांदी की कीमत भी हल्की गिरावट के साथ दर्ज की गई। चांदी का भाव आज ₹154.90 प्रति ग्राम और ₹1,54,900 प्रति किलो रहा।