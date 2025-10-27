Patrika LogoSwitch to English

Gold And Silver: सोना-चांदी फिर चढ़ा महंगा, निवेशकों की बढ़ती मांग से बाजार में रौनक

Gold Price Today: लखनऊ में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,576 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹11,529 और 18 कैरेट ₹9,436 प्रति ग्राम रही। चांदी का भाव ₹154.90 प्रति ग्राम और ₹1,54,900 प्रति किलो रहा। निवेशक और ग्राहक रियल‑टाइम रेट्स पर नजर रख रहे हैं।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 27, 2025

24K Gold Remains Top Choice for Investors (फोटो सोर्स : AI)

24K Gold Remains Top Choice for Investors (फोटो सोर्स : AI)

Gold And Silver Rates: लखनऊ में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,576 प्रति ग्राम रही, जो पिछले भाव से ₹1 कम है। 22 कैरेट सोने का दाम ₹11,529 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का ₹9,436 प्रति ग्राम रहा। वहीं चांदी की कीमत भी हल्की गिरावट के साथ दर्ज की गई। चांदी का भाव आज ₹154.90 प्रति ग्राम और ₹1,54,900 प्रति किलो रहा।

लखनऊ के लोग हमेशा से सोने में निवेश के पक्षधर रहे हैं। सोना केवल आभूषण के लिए नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी पसंद किया जाता है। खासकर त्योहारों, शादी-विवाह और पारिवारिक अवसरों पर सोने की मांग बढ़ जाती है। शहर में सोने की बढ़ती मांग और निवेश में रुचि के कारण बाजार में लगातार सक्रियता देखी जा रही है।

सोने की खरीदारी के प्रमुख स्थल

लखनऊ में सोना खरीदने के लिए कई प्रतिष्ठित जगहें हैं। निवेशक और ग्राहक सोने की कीमतें देखकर ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। 

प्रमुख मार्केट और दुकानों में शामिल हैं

झंडे वाला पार्क: यहां सोने की कई ज्वेलरी शॉप्स हैं, जो शहरवासियों के बीच लोकप्रिय हैं।

  • गोल मार्केट चौरा: पारंपरिक दुकानों और आधुनिक ज्वेलर्स की मौजूदगी के कारण यह जगह सोना खरीदने के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
  • अमीनाबाद: पुराने और भरोसेमंद ज्वेलर्स की बड़ी संख्या यहां मौजूद है।
  • इंदिरा नगर: आधुनिक और डिजाइनर ज्वेलरी के लिए जाना जाता है।
  • आलमबाग: बाजार की पहुँच और प्रतिस्पर्धी दाम के कारण निवेशक और ग्राहक यहां सोना खरीदते हैं।

सोना खरीदने से पहले हमेशा स्थानीय बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम गोल्ड रेट्स की जांच करना लाभकारी रहता है। इससे निवेशक और ग्राहक सही समय पर उचित दाम पर सोना खरीद सकते हैं।

सोने में निवेश का महत्व और परंपरा

लखनऊ की परंपरा में सोना हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। विशेष अवसरों जैसे कि शादी, जन्मदिन, दीवाली और अन्य धार्मिक अवसरों पर सोना खरीदना और भंडारण करना एक सामान्य चलन है। सोना निवेश का एक स्थिर साधन माना जाता है क्योंकि यह मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता के समय भी मूल्य बनाए रखता है। इसके अलावा, सोने को गहनों में बदलकर उपहार के रूप में देना भी आम है।

हाल के वर्षों में सोने की मांग में वृद्धि हुई है। 

  • मुद्रास्फीति से सुरक्षा: आर्थिक अस्थिरता के समय सोना निवेशकों को वित्तीय सुरक्षा देता है।
  • संपत्ति का संवर्धन: सोने में निवेश करना संपत्ति बढ़ाने का एक सुरक्षित तरीका माना जाता है।
  • त्योहारी मांग: दीवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों में सोने की खरीदारी में विशेष वृद्धि होती है।
  • बैंकिंग विकल्पों में वृद्धि: डिजिटल गोल्ड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निवेश आसान हुआ है।

चांदी की कीमत और निवेश

चांदी का भाव आज ₹154.90 प्रति ग्राम और ₹1,54,900 प्रति किलो दर्ज किया गया। लखनऊ में चांदी का उपयोग पारंपरिक आभूषण और धार्मिक अवसरों के लिए अधिक होता है।

चांदी में निवेश करने वाले लोग भी रियल टाइम रेट्स की जानकारी रखना पसंद करते हैं। यह न केवल व्यापारियों के लिए लाभकारी है, बल्कि व्यक्तिगत निवेशकों के लिए भी अहम है।

चांदी की लोकप्रियता का कारण है:

  • सस्ती कीमत: सोने की तुलना में चांदी का भाव सस्ता होने के कारण यह सामान्य लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध है।
  • उद्योगिक उपयोग: इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण और अन्य औद्योगिक प्रयोगों में चांदी का उपयोग होता है।
  • धार्मिक महत्व: पूजा-पाठ और धार्मिक अवसरों में चांदी का महत्व उच्च है।

सोने और चांदी में निवेश के टिप्स

  • रियल टाइम रेट्स की जाँच: सोना और चांदी खरीदने से पहले हमेशा रेट्स की जांच करें।
  • विश्वसनीय ज्वेलर्स से खरीदारी: प्रतिष्ठित और भरोसेमंद दुकानों से ही निवेश करें।
  • सर्टिफिकेट और बिल संभाल कर रखें: किसी भी विवाद से बचने के लिए बिल और ज्वेलरी सर्टिफिकेट सुरक्षित रखें।
  • विविध निवेश: केवल सोने या चांदी में निवेश न करें, अन्य वित्तीय साधनों में भी निवेश करें।
  • त्योहार और ऑफर: त्योहारों के समय कई ज्वेलर्स ऑफर देते हैं, जिसका लाभ उठाना फायदेमंद होता है।

लखनऊ में सोने और चांदी का मार्केट ट्रेंड

  • लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। यहाँ निवेशकों और ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
  • सोने की बढ़ती मांग के कारण शहर के ज्वेलर्स अधिक सक्रिय हुए हैं।
  • डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से ग्राहक आसानी से रियल टाइम गोल्ड और सिल्वर रेट्स जान सकते हैं।
  • निवेशक और व्यापारी समय-समय पर कीमतों और रुझानों का विश्लेषण कर रणनीति बनाते हैं।
  • शहर के प्रमुख मार्केट्स जैसे झंडे वाला पार्क, गोल मार्केट चौराहा, अमीनाबाद, इंदिरानगर और आलमबाग में सोने और चांदी की बिक्री में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है।

