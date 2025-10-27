Gold And Silver: सोना-चांदी फिर चढ़ा महंगा, निवेशकों की बढ़ती मांग से बाजार में रौनक

24K Gold Remains Top Choice for Investors (फोटो सोर्स : AI)
Gold And Silver Rates: लखनऊ में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,576 प्रति ग्राम रही, जो पिछले भाव से ₹1 कम है। 22 कैरेट सोने का दाम ₹11,529 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का ₹9,436 प्रति ग्राम रहा। वहीं चांदी की कीमत भी हल्की गिरावट के साथ दर्ज की गई। चांदी का भाव आज ₹154.90 प्रति ग्राम और ₹1,54,900 प्रति किलो रहा।
लखनऊ के लोग हमेशा से सोने में निवेश के पक्षधर रहे हैं। सोना केवल आभूषण के लिए नहीं बल्कि एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी पसंद किया जाता है। खासकर त्योहारों, शादी-विवाह और पारिवारिक अवसरों पर सोने की मांग बढ़ जाती है। शहर में सोने की बढ़ती मांग और निवेश में रुचि के कारण बाजार में लगातार सक्रियता देखी जा रही है।
लखनऊ में सोना खरीदने के लिए कई प्रतिष्ठित जगहें हैं। निवेशक और ग्राहक सोने की कीमतें देखकर ही खरीदारी करना पसंद करते हैं।
झंडे वाला पार्क: यहां सोने की कई ज्वेलरी शॉप्स हैं, जो शहरवासियों के बीच लोकप्रिय हैं।
सोना खरीदने से पहले हमेशा स्थानीय बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम गोल्ड रेट्स की जांच करना लाभकारी रहता है। इससे निवेशक और ग्राहक सही समय पर उचित दाम पर सोना खरीद सकते हैं।
लखनऊ की परंपरा में सोना हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। विशेष अवसरों जैसे कि शादी, जन्मदिन, दीवाली और अन्य धार्मिक अवसरों पर सोना खरीदना और भंडारण करना एक सामान्य चलन है। सोना निवेश का एक स्थिर साधन माना जाता है क्योंकि यह मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता के समय भी मूल्य बनाए रखता है। इसके अलावा, सोने को गहनों में बदलकर उपहार के रूप में देना भी आम है।
चांदी का भाव आज ₹154.90 प्रति ग्राम और ₹1,54,900 प्रति किलो दर्ज किया गया। लखनऊ में चांदी का उपयोग पारंपरिक आभूषण और धार्मिक अवसरों के लिए अधिक होता है।
चांदी में निवेश करने वाले लोग भी रियल टाइम रेट्स की जानकारी रखना पसंद करते हैं। यह न केवल व्यापारियों के लिए लाभकारी है, बल्कि व्यक्तिगत निवेशकों के लिए भी अहम है।
