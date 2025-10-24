Patrika LogoSwitch to English

Gold Silver Prices Today: सोना 3726 टूटा, चांदी 10549 धड़ाम -देखें नए दाम,लखनऊ मंडल में सोने का बड़ा क्रैश

Gold Rate Today: दिवाली के बाद सोना-चांदी के बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण सोना एक दिन में 3726 रुपये और चांदी 10549 रुपये टूट गई। लखनऊ मंडल में भी कीमतों में भारी गिरावट से खरीदारों की उम्मीदें बढ़ीं।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 24, 2025

UP Gold Market Crash: Check Latest Rates (फोटो सोर्स : AI)

UP Gold Market Crash: Check Latest Rates (फोटो सोर्स : AI)

Gold Silver Prices: दीपावली के बाद सोना और चांदी के भावों में एक दिन में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3726 डॉलर प्रति औंस तक गिर गया, जबकि चांदी 10549 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। भारतीय बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ मंडल में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 1,52,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट के पीछे मुनाफावसूली, डॉलर में मजबूती और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकेत मुख्य कारण हैं। दिवाली के मौके पर सोने-चांदी में तेजी आई थी, लेकिन त्योहार खत्म होते ही निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे कीमतों में गिरावट हुई।

सोने-चांदी के लखनऊ मंडल के दाम

धातुवजनआज का भाव (रुपये)कल का भाव (रुपये)गिरावट/वृद्धि
सोना24 कैरेट1,27,0001,31,000-4,000
सोना22 कैरेट1,23,4111,27,000-3,589
सोना18 कैरेट1,13,4991,16,500-3,001
चांदीप्रति किलो1,52,0001,62,000-10,000

विशेषज्ञों के अनुसार, सोना-चांदी के भावों में यह गिरावट इस साल की सबसे बड़ी एक-दिन की गिरावट है।

क्यों आई इतनी गिरावट

  • मुनाफावसूली: दिवाली पर सोने-चांदी में भारी उछाल आया था। निवेशकों ने त्योहारी सीजन खत्म होते ही अपने लाभ को सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर बिक्री की।
  • डॉलर में मजबूती: अमेरिकी डॉलर की मजबूती से सोने का अंतरराष्ट्रीय मूल्य गिरा। सोना डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए डॉलर मजबूत होने पर अन्य मुद्राओं में सोना महंगा दिखता है और खरीदारी घटती है।
  • अंतरराष्ट्रीय संकेत: चीन-अमेरिका के बीच ट्रेड डील और वैश्विक आर्थिक आंकड़े निवेशकों की भावना पर असर डाल रहे हैं। अमेरिकी शटडाउन की चिंता भी सोने पर दबाव डाल रही है।

त्योहार का असर खत्म होना: दिवाली में खरीदारी का जोर खत्म होने से मांग घट गई।

विशेषज्ञों की राय

वित्तीय विशेषज्ञ अमित वर्मा का कहना है“सोने में यह गिरावट सामान्य है। त्योहारी सीजन में तेजी के बाद निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं। लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी सुरक्षित निवेश है। चांदी विश्लेषक रितु शर्मा ने कहा चांदी में यह गिरावट भी मुनाफावसूली और औद्योगिक मांग में कमी के कारण है। अगले कुछ हफ्तों में बाजार में स्थिरता आ सकती है। विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि वे भावों की अस्थिरता को देखते हुए जल्दबाजी में निर्णय न लें।

लखनऊ मंडल में गिरावट का असर

  • लखनऊ मंडल के आभूषण विक्रेताओं ने कहा कि सोना-चांदी की कीमतों में यह गिरावट ग्राहकों के लिए राहत लेकर आएगी।
  • पुराने ग्राहकों ने सोने की मांग में कुछ रुकावट देखी।
  • नए खरीदार अब सोने-चांदी में निवेश के लिए उत्साहित हैं।
  • एक ज्वेलर ने बताया दीवाली में सोना महंगा था, अब गिरावट ने ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। खासकर 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में बिक्री बढ़ने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $3726/औंस पर, चांदी $10549/औंस पर।
  • COMEX और LBMA में सोने के भाव में 6.3% और चांदी में 7.1% की गिरावट दर्ज हुई।
  • एशियाई बाजार में भी गिरावट जारी रही।
  • विशेषज्ञ मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता और डॉलर के मजबूत होने की वजह से भारतीय बाजार पर भी दबाव पड़ा।

क्या कहती हैं सरकारी नीतियाँ

  • RBI और वित्त मंत्रालय की नीतियों का भी सोने-चांदी के भाव पर असर पड़ता है।
  • आयात शुल्क, विदेशी मुद्रा दर और आयात सीमा का सीधा प्रभाव स्थानीय भावों पर पड़ता है।
  • वित्तीय नियामक निवेशकों को बाजार में स्थिरता बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं।

निवेशकों के लिए सुझाव

  • भाव में तेजी-घटाव को देखकर जल्दबाजी में निर्णय न लें।
  • सोना-चांदी में लंबी अवधि के निवेश पर विचार करें।
  • छोटे निवेशक 22 कैरेट और 18 कैरेट में निवेश कर सकते हैं।
  • चांदी में औद्योगिक और घरेलू मांग के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाएं।

