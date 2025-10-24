Gold Silver Prices Today: सोना 3726 टूटा, चांदी 10549 धड़ाम -देखें नए दाम,लखनऊ मंडल में सोने का बड़ा क्रैश

वित्तीय विशेषज्ञ अमित वर्मा का कहना है“सोने में यह गिरावट सामान्य है। त्योहारी सीजन में तेजी के बाद निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं। लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी सुरक्षित निवेश है। चांदी विश्लेषक रितु शर्मा ने कहा चांदी में यह गिरावट भी मुनाफावसूली और औद्योगिक मांग में कमी के कारण है। अगले कुछ हफ्तों में बाजार में स्थिरता आ सकती है। विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि वे भावों की अस्थिरता को देखते हुए जल्दबाजी में निर्णय न लें।