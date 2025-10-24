Gold Silver Prices Today: सोना 3726 टूटा, चांदी 10549 धड़ाम -देखें नए दाम,लखनऊ मंडल में सोने का बड़ा क्रैश

UP Gold Market Crash: Check Latest Rates (फोटो सोर्स : AI)
Gold Silver Prices: दीपावली के बाद सोना और चांदी के भावों में एक दिन में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3726 डॉलर प्रति औंस तक गिर गया, जबकि चांदी 10549 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। भारतीय बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ मंडल में आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 1,52,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस गिरावट के पीछे मुनाफावसूली, डॉलर में मजबूती और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकेत मुख्य कारण हैं। दिवाली के मौके पर सोने-चांदी में तेजी आई थी, लेकिन त्योहार खत्म होते ही निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे कीमतों में गिरावट हुई।
|धातु
|वजन
|आज का भाव (रुपये)
|कल का भाव (रुपये)
|गिरावट/वृद्धि
|सोना
|24 कैरेट
|1,27,000
|1,31,000
|-4,000
|सोना
|22 कैरेट
|1,23,411
|1,27,000
|-3,589
|सोना
|18 कैरेट
|1,13,499
|1,16,500
|-3,001
|चांदी
|प्रति किलो
|1,52,000
|1,62,000
|-10,000
विशेषज्ञों के अनुसार, सोना-चांदी के भावों में यह गिरावट इस साल की सबसे बड़ी एक-दिन की गिरावट है।
त्योहार का असर खत्म होना: दिवाली में खरीदारी का जोर खत्म होने से मांग घट गई।
वित्तीय विशेषज्ञ अमित वर्मा का कहना है“सोने में यह गिरावट सामान्य है। त्योहारी सीजन में तेजी के बाद निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं। लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी सुरक्षित निवेश है। चांदी विश्लेषक रितु शर्मा ने कहा चांदी में यह गिरावट भी मुनाफावसूली और औद्योगिक मांग में कमी के कारण है। अगले कुछ हफ्तों में बाजार में स्थिरता आ सकती है। विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि वे भावों की अस्थिरता को देखते हुए जल्दबाजी में निर्णय न लें।
