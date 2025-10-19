UP Govt Electric Vehicles: यूपी सरकार देगी 440 करोड़ की ईवी सब्सिडी,18 फीसदी बढ़ी हिस्सेदारी

सब्सिडी जारी रखने का मुख्य उद्देश्य शून्य उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देना है। उच्च स्तरीय प्राधिकृत ई व्हीकल समिति ने इस दिशा में प्रमुख राज्यों की नीतियों का विश्लेषण किया। विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी ई-वाहनों के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट दी जा रही है। समिति ने यह पाया कि इसी तरह की वित्तीय सहूलियत उत्तर प्रदेश में अगले दो वर्षों तक जारी रखने योग्य है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस नीति से राज्य में ईवी अपनाने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगा, बल्कि उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा।