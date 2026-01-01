नए साल की रात हजरतगंज में बवाल, नशे में धुत दरोगा ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, देर रात एक कार तेज रफ्तार में अटल चौक की ओर बढ़ती हुई आई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जब कार चालक को रोकने का प्रयास किया और वाहन साइड में लगाने को कहा, तो चालक आक्रोशित हो गया। आरोप है कि चालक नशे की हालत में था और उसने पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा में बात शुरू कर दी। जब मौके पर मौजूद दरोगा ने उसे समझाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और कार के शीशे चढ़ाकर मौके से भागने का प्रयास किया।