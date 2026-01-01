Yamuna Expressway Accident: बच्चों को बचाकर खुद रह गई आग में, दो हफ्ते बाद भी मां की तलाश में भटकता परिवार

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि परिवार को न तो शोक मनाने का मौका मिला है, न ही किसी तरह की closure। पार्वती देवी जिंदा हैं या नहीं इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। एक मजदूर परिवार, जो पहले ही आर्थिक और सामाजिक संघर्षों से जूझ रहा था, अब मानसिक पीड़ा और अनिश्चितता के अंधेरे में फंसा हुआ है। हर गुजरता दिन उनके लिए उम्मीद और निराशा के बीच झूलता रहता है। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि सिस्टम के उस खालीपन की भी है, जहां आंकड़ों और फाइलों के बीच इंसानी संवेदनाएं कहीं खो जाती हैं। पार्वती देवी की तलाश अब सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता की भी परीक्षा बन चुकी है।