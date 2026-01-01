KGMU में फिर टूटा भरोसा, शादी का सपना दिखाकर नर्सिंग छात्रा से शोषण का गंभीर आरोप

Another ‘Marriage Promise’ Exploitation Case Rocks KGMU: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों के मामले अभी थमे भी नहीं थे कि संस्थान से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। इस बार एक नर्सिंग छात्रा ने इंटर्न डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने, फिर शादी से मुकरने और विरोध करने पर निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।