Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

दिवाली पर सरकार का एक और बड़ा तोहफा, 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी

Yogi Adityanath: दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। अब भत्ता 55% से बढ़कर 58% होगा, जिससे 28 लाख कर्मचारियों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 17, 2025

राज्य सरकार उठाएगी मार्च 2026 तक ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त भार, अक्टूबर से मिलेगा नकद भुगतान- जीवन स्तर सुधार और महंगाई से राहत की दिशा में बड़ा कदम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

राज्य सरकार उठाएगी मार्च 2026 तक ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त भार, अक्टूबर से मिलेगा नकद भुगतान- जीवन स्तर सुधार और महंगाई से राहत की दिशा में बड़ा कदम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Diwali Gift: दीपावली से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 01 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस बढ़ोतरी के साथ अब महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस निर्णय को “व्यापक जनहित में उठाया गया संवेदनशील कदम” बताया, जिससे न केवल लाखों परिवारों को राहत मिलेगी बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आएगी।

₹1960 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाएगी सरकार

राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से मार्च 2026 तक लगभग ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य खजाने पर पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने इसे मंजूरी दी है ताकि महंगाई के दबाव से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वास्तविक राहत मिल सके।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, केवल नवंबर 2025 में ही ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ (GPF) खातों में ₹185 करोड़ की राशि जमा की जाएगी। वहीं, जुलाई से सितंबर 2025 की एरियर अवधि के भुगतान पर ₹550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

अक्टूबर से मिलेगा बढ़े हुए भत्ते का नकद भुगतान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का नकद भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन व पेंशन में किया जाए। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।

यह निर्णय राज्य के लगभग 28 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, निगम कर्मियों और पेंशनरों को प्रभावित करेगा। इनमें राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी, शिक्षण संस्थानों के स्टाफ, विश्वविद्यालय कर्मी और सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं।

महंगाई से राहत और जीवन स्तर सुधार की दिशा में कदम

पिछले कुछ महीनों में महंगाई दर में हुई वृद्धि को देखते हुए कर्मचारियों में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार पर भी दबाव था कि वह राज्य कर्मचारियों के लिए समान राहत की घोषणा करे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों का जीवन स्तर सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। महंगाई के इस दौर में उन्हें राहत प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय राज्य के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए लिया गया है, जिससे किसी विकास परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से सुदृढ़ हो रही है और राजस्व में वृद्धि के चलते सरकार इस तरह के लोकहितकारी निर्णय सहज रूप से ले पा रही है।

राज्य कर्मियों में खुशी की लहर

महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम स्वागत योग्य है। दीपावली से पहले यह घोषणा हर कर्मचारी परिवार के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। पेंशनभोगियों ने भी इस निर्णय को राहत देने वाला बताया। उनका कहना है कि बढ़ी हुई महंगाई राहत से उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार होगा, विशेषकर चिकित्सा और दैनिक जरूरतों के खर्चों में राहत मिलेगी।

डीए में बढ़ोतरी से जुड़े प्रमुख तथ्य

  • लाभार्थी: लगभग 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर
  • डीए/डीआर वृद्धि: 3 प्रतिशत
  • प्रभावी तिथि: 01 जुलाई 2025
  • नई दर: 55% → 58%
  • नकद भुगतान प्रारंभ: अक्टूबर 2025 से
  • नवंबर 2025 का अतिरिक्त व्यय: ₹795 करोड़
  • जीपीएफ में जमा राशि (ओपीएस कर्मी): ₹185 करोड़
  • जुलाई–सितंबर 2025 एरियर भार: ₹550 करोड़ से अधिक
  • मार्च 2026 तक कुल अतिरिक्त व्यय: ₹1960 करोड़
  • दिसंबर 2025 से मासिक अतिरिक्त भार: ₹245 करोड़

ये भी पढ़ें

Premanand Ji Health: मुख पर मुस्कान की छांव: प्रेमानंद जी महाराज के लिए अनोखी पहल
लखनऊ
प्रेमानंद महाराज के लिए कहीं हवन, तो कही हो रही प्रार्थना तो कहीं लगे पोस्टर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 08:17 am

Published on:

17 Oct 2025 07:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / दिवाली पर सरकार का एक और बड़ा तोहफा, 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मायावती का सपा-कांग्रेस पर हमला: बोलीं, दोनों दलों के चरित्र में राजनीतिक ईमानदारी का अभाव, बसपा ही हाशिए पर पड़े समाज की सच्ची आवाज़

बसपा सुप्रीमो ने कहा- बसपा ही है हाशिए पर पड़े समुदायों की सच्ची हितैषी, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से पूरी ऊर्जा लगाने का आह्वान (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

त्योहारों में आसमान छूता किराया: लखनऊ से मुंबई फ्लाइट 5 हजार से 25 हजार तक, यात्रियों की जेब पर महंगाई का भारी बोझ

दीपावली–छठ पर यात्रियों को बड़ा झटका, एयरलाइंस ने बढ़ाई किराया दरें- लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु रूट पर पांच गुना तक उछाल (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’, मायावती बोली- योगी की इस वजह से की तारीफ, सपा और कांग्रेस फैला रही झूठ

mayawati taunts bjp UP Politics
लखनऊ

20 सालों में डबल इंजन सरकार ने बिहार में सिर्फ लूट मचाई, अब महागठबंधन की सरकार बननी तय: सपा प्रवक्ता आजम खान

Bihar Elections 2025
लखनऊ

Premanand Maharaj Reveals: बीमार शरीर, अडिग भक्ति: प्रेमानंद जी महाराज ने बताया -कब तक रहेंगे हमारे साथ

Premanand Maharaj story (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.