UP संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 19 फरवरी से शुरू, 56 हजार छात्र, कड़े सुरक्षा इंतजाम

UP Sanskrit Education Board Exams from 19 Feb : उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र की बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 19 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रदेश भर में आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष परीक्षाओं में 56 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल होंगे, जो प्रदेश के 1102 संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। परीक्षा संचालन को पारदर्शी, नकलविहीन और सुचारू बनाने के लिए परिषद ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश भर में करीब 250 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी।