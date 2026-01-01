1 जनवरी 2026,

गुरुवार

लखनऊ

‘शाहरुख खान वापस लें फैसला’, क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर क्यों हो रहा विरोध?

Mustafizur Rahman Opposed: क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? IPL 2026 में KKR ने उन्हें कितने में खरीदा है?

लखनऊ

Harshul Mehra

Jan 01, 2026

क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर क्यों हो रहा विरोध? फोटो सोर्स- फेसबुक (Mustafizur Rahman and Shah Rukh Khan)

Mustafizur Rahman Opposed: देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 को लेकर चर्चा तेज है। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को खरीदा जाना विवाद का केंद्र बन गया है। इसको लेकर KKR के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान का विरोध किया जा रहा है।

महंत रविंद्र पुरी ने क्या कहा?

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। महंत रविंद्र पुरी ने कहा, ''शाहरुख खान को जो भी सम्मान और पहचान मिली है, वह भारत और यहां के लोगों की वजह से है। ऐसे में उन्हें देशवासियों की भावनाओं और राष्ट्रहित का पूरा सम्मान करना चाहिए।''

उन्होंने आगे कहा, ''देश विरोधी सोच या ऐसे निर्णय, जो देश की भावनाओं के खिलाफ हों, किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। मैं चाहता हूं कि शाहरुख अपने इस फैसले को वापस लें।''

देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कहा?

बता दें कि महंत रविंद्र पुरी के बयान से पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। देवकीनंदन ठाकुर ने KKR और शाहरुख खान पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को यहां लाना सही नहीं था।

'KKR टीम का बहिष्कार किया जा सकता है'

उन्होंने कहा, ''अगर कोई टीम उसे खरीदती है, तो यह केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं है बल्कि सामाजिक और भावनात्मक संवेदनाओं के खिलाफ है। बांग्लादेश में हिन्दुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और ऐसे में यह निर्णय संवेदनाओं के अनुरूप नहीं है।'' उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुस्तफिजुर को टीम से नहीं हटाया गया, तो पूरी KKR टीम का बहिष्कार किया जा सकता है। ऐसे खिलाड़ियों को खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए था कि इस निर्णय से देशवासियों की भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा।

KKR ने 9.20 करोड़ रुपये खरीदा

मुस्ताफिजुर रहमान को KKR ने 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा है। BCCI ने हालांकि स्पष्ट किया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर रोक लगाने का निर्णय केवल सरकार के आदेश पर ही लिया जाएगा।

क्यों हो रहा बवाल?

बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई थी। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने इसे गुमराह करने वाला बयान करार दिया और आरोप लगाया कि दीपू चंद्र दास एक लिस्टेड अपराधी था। इसके बाद से भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है।

01 Jan 2026 05:40 pm

