11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

कप्लस के एक्सप्रेस-वे पर रोमांस के हजारों वीडियो रिकॉर्ड किए; पूछताछ में मैनेजर का खुलासा

Purvanchal Expressway CCTV Leak : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे CCTV कैमरों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। हालिया टोल प्लाजा से एक कपल के प्राइवेट मूवमेंट का वीडियो लीक हुआ।

3 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 11, 2025

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर मैनेजर ने कपल का वीडियो किया वायरल, PC- X

Purvanchal Expressway CCTV Leak : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे CCTV कैमरों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। हलिया टोल प्लाजा पर 'एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ATMS) के पूर्व मैनेजर आशुतोष सरकार ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि ढाई साल में हजारों कपल्स के रोमांस और प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियो रिकॉर्ड किए गए। हालांकि, मैनेजर ने दावा किया कि वायरल वीडियो उनके पूर्व सहकर्मियों ने लीक किया, न कि उसने।

कपल के वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई जांच

मामला 25 अक्टूबर को आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे एक नवविवाहित कपल के वीडियो का है। कपल ने टोल प्लाजा से ठीक पहले कार रोकी और प्राइवेट मोमेंट्स बिताए, जो CCTV में कैद हो गया। वीडियो 25 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 दिसंबर को पीड़ित कपल ने सीएम योगी आदित्यनाथ, सुल्तानपुर DM-SP और एक्सप्रेसवे अधिकारियों को लिखित शिकायत की। शिकायत के अनुसार, आशुतोष जो एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) की निगरानी करता था, उसने सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस जोड़े की रिकॉर्डिंग की। उन्हें वीडियो दिखाकर धमकाया और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर 32 000 रुपये वसूले। आरोप है कि पैसे देने के बावजूद आरोपी अशुतोष ने वीडियो ऑनलाइन वायरल कर दिया।

शिकायत मिलते ही यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने तुरंत कार्रवाई की। ATMS का काम संभाल रही वेंडर कंपनी सुपर वेव कम्युनिकेशन एंड इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (SCIPL) ने बैकडेटेड आदेश जारी कर आशुतोष सरकार को बर्खास्त कर दिया। 9 दिसंबर को सुल्तानपुर पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और IPC की धारा 308(2) (वसूली) के तहत FIR दर्ज की।

आशुतोष का दावा वीडियो रिकॉर्ड हुए, लेकिन लीक नहीं

पुलिस हिरासत में आशुतोष ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हलिया टोल प्लाजा पर लगे CCTV से ढाई साल में हजारों कपल्स के प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड हुए, लेकिन उन्होंने कभी वायरल नहीं किया। वायरल वीडियो का दोष उन्होंने पूर्व सहकर्मी शशांक शेखर पर डाला। आशुतोष ने पुलिस को शशांक का एक ऑडियो भी सुनाया, जिसमें शशांक स्वीकार करता है कि उसने वीडियो एक ड्राइवर को दिया था। आशुतोष का दावा है कि शशांक ने बदला लेने के लिए ऐसा किया, क्योंकि आशुतोष ने उनकी शिकायतें (ड्यूटी में लापरवाही) की वजह से उन्हें नौकरी से निकलवाया था।

आशुतोष ने कहा, 'हम तीन लोग थे जिनके पास वीडियो एक्सेस था। शशांक ने ही वीडियो लीक किया। हम प्रयासरत थे कि वीडियो वायरल न हो, लेकिन सहकर्मियों ने फायदा उठाया।' उन्होंने आगे पुलिस को प्रार्थना-पत्र देने की बात कही और जांच की मांग की।

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

कंपनी ने आशुतोष सरकार के अलावा सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी, ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर और सिस्टम इंजीनियर प्रमोद कुमार को भी नौकरी से निकाल दिया। चारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने आशुतोष सरकार, आशुतोष तिवारी और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि शशांक शेखर फरार है और उसकी तलाश जारी है। गिरफ्तारियों के दौरान 5,000 रुपये भी बरामद हुए।

सुल्तानपुर SP कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मामला वायरल वीडियो से सामने आया। IG (अयोध्या रेंज) प्रवीण कुमार और UPEIDA प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच में पाया कि वे खेतों और संवेदनशील जगहों पर फोकस्ड थे।

स्थानीय महिलाओं को भी बनाया निशाना

स्थानीय निवासियों के अनुसार, आरोपी कपल्स के अलावा आसपास के गांवों की महिलाओं को भी निशाना बनाते थे। वे आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लीक करते।

वीडियो लीक होने पर क्या करें कपल

अगर कपल को लगता है कि उनका वीडिया किसी ने बना लिया है और वो उनको ब्लैकमेल कर पैसा वसूल रहा है तो वह सबसे पहले नजदीक के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। इतना ही नहीं इसकी शिकायत साइबर सेल में भी करें ताकि उनका वीडियो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है तो उस पर रोक लगाई जा सके। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए ताकि किसी भी तरह प्रसारित होने से उस पर रोक लग सके।

ये भी पढ़ें

गैस से भरे टैंकर में कार की टक्कर के बाद से रिसाव, कानपुर–वाराणसी एक्सप्रेसवे पर मची अफरा-तफरी
प्रयागराज
Prayagraj gas tanker leak

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 07:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / कप्लस के एक्सप्रेस-वे पर रोमांस के हजारों वीडियो रिकॉर्ड किए; पूछताछ में मैनेजर का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक्सप्रेसवे के कैमरों से कार में बैठे दूल्हा- दुल्हन का अंतरंग वीडियो किया वायरल, ATMS मैनेजर बर्खास्त, सुरक्षा पर गंभीर सवाल

Purvanchal Expressway
सुल्तानपुर

मानहानि केस में बढ़ी हलचल, राहुल गांधी मामले में गवाहों से जिरह, अदालत में निर्णायक मोड़

मानहानि मामले में राहुल गांधी से जुड़े प्रकरण की सुनवाई तेज, गवाह से हुई जिरह, आज फिर पेश होंगे साक्ष्य (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
सुल्तानपुर

Crime News Live Updates: दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला, दरोगा-सिपाही घायल; हमलावर सर्विस रिवॉल्वर लूटकर फरार, गांव में तनाव

दरोगा-सिपाही पिटे; सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल लूटकर आरोपी फरार (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
सुल्तानपुर

‘राहुल गांधी ने दी थी मशीन…अब बेकार है, अगर हमारी याद…’ कैंसर से जूझ रहे दलित ने बयां किया दर्द

machine given by rahul gandhi stopped working shoemaker battling cancer asked for help
सुल्तानपुर

अयोध्या रामलला का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस सुल्तानपुर में ट्रक से टकराई 20 घायल, मची चीख-पुकार

Sultanpur
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.