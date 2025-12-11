कप्लस के एक्सप्रेस-वे पर रोमांस के हजारों वीडियो रिकॉर्ड किए; पूछताछ में मैनेजर का खुलासा

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर मैनेजर ने कपल का वीडियो किया वायरल, PC- X
Purvanchal Expressway CCTV Leak : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे CCTV कैमरों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। हलिया टोल प्लाजा पर 'एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ATMS) के पूर्व मैनेजर आशुतोष सरकार ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि ढाई साल में हजारों कपल्स के रोमांस और प्राइवेट मोमेंट्स के वीडियो रिकॉर्ड किए गए। हालांकि, मैनेजर ने दावा किया कि वायरल वीडियो उनके पूर्व सहकर्मियों ने लीक किया, न कि उसने।
मामला 25 अक्टूबर को आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे एक नवविवाहित कपल के वीडियो का है। कपल ने टोल प्लाजा से ठीक पहले कार रोकी और प्राइवेट मोमेंट्स बिताए, जो CCTV में कैद हो गया। वीडियो 25 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 दिसंबर को पीड़ित कपल ने सीएम योगी आदित्यनाथ, सुल्तानपुर DM-SP और एक्सप्रेसवे अधिकारियों को लिखित शिकायत की। शिकायत के अनुसार, आशुतोष जो एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) की निगरानी करता था, उसने सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस जोड़े की रिकॉर्डिंग की। उन्हें वीडियो दिखाकर धमकाया और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर 32 000 रुपये वसूले। आरोप है कि पैसे देने के बावजूद आरोपी अशुतोष ने वीडियो ऑनलाइन वायरल कर दिया।
शिकायत मिलते ही यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) ने तुरंत कार्रवाई की। ATMS का काम संभाल रही वेंडर कंपनी सुपर वेव कम्युनिकेशन एंड इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (SCIPL) ने बैकडेटेड आदेश जारी कर आशुतोष सरकार को बर्खास्त कर दिया। 9 दिसंबर को सुल्तानपुर पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और IPC की धारा 308(2) (वसूली) के तहत FIR दर्ज की।
पुलिस हिरासत में आशुतोष ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हलिया टोल प्लाजा पर लगे CCTV से ढाई साल में हजारों कपल्स के प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड हुए, लेकिन उन्होंने कभी वायरल नहीं किया। वायरल वीडियो का दोष उन्होंने पूर्व सहकर्मी शशांक शेखर पर डाला। आशुतोष ने पुलिस को शशांक का एक ऑडियो भी सुनाया, जिसमें शशांक स्वीकार करता है कि उसने वीडियो एक ड्राइवर को दिया था। आशुतोष का दावा है कि शशांक ने बदला लेने के लिए ऐसा किया, क्योंकि आशुतोष ने उनकी शिकायतें (ड्यूटी में लापरवाही) की वजह से उन्हें नौकरी से निकलवाया था।
आशुतोष ने कहा, 'हम तीन लोग थे जिनके पास वीडियो एक्सेस था। शशांक ने ही वीडियो लीक किया। हम प्रयासरत थे कि वीडियो वायरल न हो, लेकिन सहकर्मियों ने फायदा उठाया।' उन्होंने आगे पुलिस को प्रार्थना-पत्र देने की बात कही और जांच की मांग की।
कंपनी ने आशुतोष सरकार के अलावा सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी, ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर और सिस्टम इंजीनियर प्रमोद कुमार को भी नौकरी से निकाल दिया। चारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने आशुतोष सरकार, आशुतोष तिवारी और प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि शशांक शेखर फरार है और उसकी तलाश जारी है। गिरफ्तारियों के दौरान 5,000 रुपये भी बरामद हुए।
सुल्तानपुर SP कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मामला वायरल वीडियो से सामने आया। IG (अयोध्या रेंज) प्रवीण कुमार और UPEIDA प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच में पाया कि वे खेतों और संवेदनशील जगहों पर फोकस्ड थे।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, आरोपी कपल्स के अलावा आसपास के गांवों की महिलाओं को भी निशाना बनाते थे। वे आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लीक करते।
अगर कपल को लगता है कि उनका वीडिया किसी ने बना लिया है और वो उनको ब्लैकमेल कर पैसा वसूल रहा है तो वह सबसे पहले नजदीक के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। इतना ही नहीं इसकी शिकायत साइबर सेल में भी करें ताकि उनका वीडियो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है तो उस पर रोक लगाई जा सके। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए ताकि किसी भी तरह प्रसारित होने से उस पर रोक लग सके।
