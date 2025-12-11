कप्लस के एक्सप्रेस-वे पर रोमांस के हजारों वीडियो रिकॉर्ड किए; पूछताछ में मैनेजर का खुलासा

मामला 25 अक्टूबर को आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे एक नवविवाहित कपल के वीडियो का है। कपल ने टोल प्लाजा से ठीक पहले कार रोकी और प्राइवेट मोमेंट्स बिताए, जो CCTV में कैद हो गया। वीडियो 25 नवंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 दिसंबर को पीड़ित कपल ने सीएम योगी आदित्यनाथ, सुल्तानपुर DM-SP और एक्सप्रेसवे अधिकारियों को लिखित शिकायत की। शिकायत के अनुसार, आशुतोष जो एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) की निगरानी करता था, उसने सीसीटीवी कैमरों के जरिए इस जोड़े की रिकॉर्डिंग की। उन्हें वीडियो दिखाकर धमकाया और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर 32 000 रुपये वसूले। आरोप है कि पैसे देने के बावजूद आरोपी अशुतोष ने वीडियो ऑनलाइन वायरल कर दिया।