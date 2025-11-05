Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या रामलला का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस सुल्तानपुर में ट्रक से टकराई 20 घायल, मची चीख-पुकार

अयोध्या से काशी जा रहे तीर्थयात्रियों की बस सुल्तानपुर में ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में गुजरात के करीब 20 यात्री घायल हुए। जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। अचानक हुए इस हादसे से बस में चीख- पुकार मच गई।

2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Mahendra Tiwari

Nov 05, 2025

Sultanpur

ट्रक में पीछे से घुसी बस सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

अयोध्या दर्शन के बाद काशी जा रहे तीर्थयात्रियों की बस सुबह सुल्तानपुर जिले में हादसे का शिकार हो गई। यह दुर्घटना भदैया थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के पास उस वक्त हुई जब यात्रियों से भरी बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसे में गुजरात के लगभग 20 श्रद्धालु घायल हो गए। जिनमें दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदैया में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात के वापी और बलसाड इलाकों से दो बसें अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए निकली थीं। यात्रा के दौरान लोहरामऊ ओवरब्रिज पर सड़क में बने गड्ढों के कारण ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया था। इसी वजह से बसें पखरौली मार्ग से होकर आगे बढ़ रही थीं। सोनबरसा गांव के समीप पहुंचने पर एक बस अनियंत्रित होकर सामने जा रहे ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में घायल यात्रियों में रोमा देवी (60), योगेश (23), हीरा भाई (35), जशोदा (65), आभा बेन (54), मोनी (23), राधिका (43), सरस्वती बेन (54), सुशीला बेन (54), रिंकी (16), सांभवी (23), विजय भाई (34) और सोमेन शाह (45) समेत अन्य शामिल हैं।

हादसे के बाद ट्रक चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। चिकित्सक अवनीश कांत तिवारी और फार्मासिस्ट बृजेश पांडेय की देखरेख में घायलों का उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। देहात कोतवाल अखंडदेव सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही चालक को पकड़ लिया जाएगा।

