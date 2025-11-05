अयोध्या रामलला का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस सुल्तानपुर में ट्रक से टकराई 20 घायल, मची चीख-पुकार

मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात के वापी और बलसाड इलाकों से दो बसें अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए निकली थीं। यात्रा के दौरान लोहरामऊ ओवरब्रिज पर सड़क में बने गड्ढों के कारण ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया था। इसी वजह से बसें पखरौली मार्ग से होकर आगे बढ़ रही थीं। सोनबरसा गांव के समीप पहुंचने पर एक बस अनियंत्रित होकर सामने जा रहे ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में घायल यात्रियों में रोमा देवी (60), योगेश (23), हीरा भाई (35), जशोदा (65), आभा बेन (54), मोनी (23), राधिका (43), सरस्वती बेन (54), सुशीला बेन (54), रिंकी (16), सांभवी (23), विजय भाई (34) और सोमेन शाह (45) समेत अन्य शामिल हैं।