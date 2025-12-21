मौसम का तांडव: सुल्तानपुर, बाराबंकी का तापमान 5 डिग्री के नीचे, IMD cold day Alert

मौसम विभाग के अनुसार बांदा का तापमान सबसे अधिक 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि झांसी का तापमान 24.3, फतेहगढ़ का 21 डिग्री, लखीमपुर खीरी का 21, प्रयागराज का 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में सबसे कम बरेली का तापमान दर्ज किया गया है। यहां का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि शाहजहांपुर का 13.9, बाराबंकी का 14.5, अयोध्या का 14, सुल्तानपुर का 14.5, बहराइच का 15.4, हरदोई का 15 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान 20 से कम दर्ज किया गया है। ‌