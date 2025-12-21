21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

मौसम का तांडव: सुल्तानपुर, बाराबंकी का तापमान 5 डिग्री के नीचे, IMD cold day Alert

IMD cold day alert मौसम विभाग के अनुसार यूपी में सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडे जिले रहे। यहां पर कोल्ड डे का तापमान दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी।

2 min read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 21, 2025

कड़ाके की ठंड में आग का सहारा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

IMD cold day alert, मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सुल्तानपुर का तापमान उत्तर प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बाराबंकी का 4.8 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार सुल्तानपुर में आसमान में बादल छाए रहेंगे। उत्तर-पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 22 दिसंबर को भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। इस हफ्ते तापमान में काफी गिरावट आएगी।

पिछले 24 घंटे का न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सुल्तानपुर का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है, जबकि बाराबंकी का 4.8 डिग्री दर्ज किया गया। जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। इसी प्रकार अयोध्या में 5 डिग्री, बरेली का 5.1 डिग्री और शाहजहांपुर का 5.2 डिग्री दर्ज किया गया।

इन जिलों का तापमान 8 डिग्री से कम

इटावा, कानपुर नगर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फुरसतगंज आदि जिलों का तापमान 8 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। जबकि बनारस, बस्ती, बांदा, फतेहपुर, फुरसतगंज, बहराइच, उरई, झांसी, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर का तापमान 10 या 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। ‌

अधिकतम तापमान में बांदा सबसे अधिक

मौसम विभाग के अनुसार बांदा का तापमान सबसे अधिक 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि झांसी का तापमान 24.3, फतेहगढ़ का 21 डिग्री, लखीमपुर खीरी का 21, प्रयागराज का 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में सबसे कम बरेली का तापमान दर्ज किया गया है। यहां का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि शाहजहांपुर का 13.9, बाराबंकी का 14.5, अयोध्या का 14, सुल्तानपुर का 14.5, बहराइच का 15.4, हरदोई का 15 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान 20 से कम दर्ज किया गया है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 05:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / मौसम का तांडव: सुल्तानपुर, बाराबंकी का तापमान 5 डिग्री के नीचे, IMD cold day Alert

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीजेपी विधायक की ‘चमत्कारी फोल्डिंग व्हीलचेयर’… बैठने के बाद उठकर चलने लगा दिव्यांग

सुल्तानपुर

Sultanpur News: तीन वर्षीय बच्ची का अपहरण, मचा हड़कंप

सुल्तानपुर

कप्लस के एक्सप्रेस-वे पर रोमांस के हजारों वीडियो रिकॉर्ड किए; पूछताछ में मैनेजर का खुलासा

सुल्तानपुर

एक्सप्रेसवे के कैमरों से कार में बैठे दूल्हा- दुल्हन का अंतरंग वीडियो किया वायरल, ATMS मैनेजर बर्खास्त, सुरक्षा पर गंभीर सवाल

Purvanchal Expressway
सुल्तानपुर

मानहानि केस में बढ़ी हलचल, राहुल गांधी मामले में गवाहों से जिरह, अदालत में निर्णायक मोड़

मानहानि मामले में राहुल गांधी से जुड़े प्रकरण की सुनवाई तेज, गवाह से हुई जिरह, आज फिर पेश होंगे साक्ष्य (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.