मकान-मालकिन की 90 हजार के लिए की थी हत्या, पति-पत्नी बोले- कोई हाथ उठाए … ये बर्दाश्त नहीं

बेडरूम में ले जाकर आकृति ने दीपशिखा के हाथ पकड़ लिए। इस दौरान दोनों में बहस होने लगी, आकृति बोली- 'तुम्हें सिर्फ पैसे दिखते हैं, गरीबों का दर्द नहीं।' इसी दौरान अजय ने मुंह में चुनरी ठूंस दी ताकि चीख न निकले। फिर प्रेशर कुकर से सिर पर कई वार किए और दुपट्टे से गला घोंट दिया। पोस्टमॉर्टम में गर्दन की हड्डी टूटने और सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। हत्या के बाद शव को रेड सूटकेस में ठूंस दिया। फिट न होने पर हाथ-पैर मोड़कर/तोड़कर डाला और बेड बॉक्स में छिपाया। आरोपी रात में लाश किसी नाले या गंग नहर में फेंकने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए 500 रुपए में ऑटो भी बुक कर लिया था।