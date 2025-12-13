SIR UP के आंकड़े: करोड़ों गणना प्रपत्र नहीं लौटे,गाजियाबाद सहित इन 22 जिलों की स्थिति आई सामने

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ में मतदाता सूची से सबसे ज्यादा नाम हटने की संभावना है। गाजियाबाद में करीब 11.41 लाख मतदाता, यानी 40.23 प्रतिशत नाम सूची से बाहर हो सकते हैं। वहीं, लखनऊ में 12.32 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका है। जो कुल मतदाताओं का 30.86 प्रतिशत है। निर्वाचन आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश भर में अभी तक 2 करोड़ 98 लाख 19 हजार 53 लोगों के गणना प्रपत्र जमा नहीं हो सके हैं। इसे देखते हुए आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्र वितरित करने और वापस जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है।