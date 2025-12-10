टीवी सीरियल देखकर की थी बेटे की हत्या, सौतेली मां और उसकी सहेली को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम में अक्टूबर 2023 में राहुल के 11 वर्षीय बेटे शब्द उर्फ सद्दी की हत्या की गई थी। हत्या के आरोप में सौतेली मां रेखा और उसकी सहेली पूनम को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उम्रकैद के साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। रेखा और राहुल की दूसरी शादी थी, जबकि शब्द राहुल की पहली पत्नी से था।