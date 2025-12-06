एमबीए डिग्री धारक ने ज्वेलर्स कारोबारी की हत्या को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा…क्राइम पेट्रोल सीरियल देख ऐसे तैयार किया प्लान

मोदीनगर के गोविंदपुरी बाजार में ज्वैलर गिरधारीलाल की हत्या के आरोपी अंकित गुप्ता ने पुलिस कस्टडी में स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले हर कदम की बारीकी से प्लानिंग की थी। अंकित के मुताबिक, वह आर्थिक संकट में फंसने के बाद लूट की ओर बढ़ा। पूछताछ में उसने बताया कि MBA करने के बाद वह नौकरी कर रहा था। लेकिन एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के झांसे में आकर भारी नुकसान उठा बैठा। बिटकॉइन ट्रेडिंग में हुए घाटे और लगातार बढ़ते कर्ज ने उसकी जिंदगी को अव्यवस्थित कर दिया। परिवार ने घर बेचकर उसे कुछ रकम भी दी। लेकिन वह 30 लाख रुपये के बैंक लोन के बोझ में दबा रह गया।