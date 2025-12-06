यूपी की रॉकस्टार बहू ने जीता दिल: घूंघट में गिटार थामकर गाया पुराना गीत, अब गिटार वाली बहू का चेहरा आया सामने

Rockstar bahu guitar song viral video: उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से आई एक बहू इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर रॉकस्टार बन चुकी है। शादी के तुरंत बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची, तो रस्मों के बीच अचानक उसने अपना पुराना कौशल दिखाने का फैसला किया। घूंघट ओढ़े, हाथ में गिटार लिए, उसने जैसे ही एक पुराना हिंदी गीत छेड़ा, घर में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नई दुल्हन इस अंदाज़ में परिवार को पहली भेंट देगी।