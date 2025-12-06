6 दिसंबर 2025,

गाज़ियाबाद

यूपी की रॉकस्टार बहू ने जीता दिल: घूंघट में गिटार थामकर गाया पुराना गीत, अब गिटार वाली बहू का चेहरा आया सामने

UP News: उत्तर प्रदेश की नई बहू तान्या सिंह ने शादी के पहले ही दिन घूंघट में गिटार बजाकर पुराना गीत गाया और ससुरालवालों के दिल जीत लिए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उनके हुनर की तारीफ कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Mohd Danish

Dec 06, 2025

यूपी की रॉकस्टार बहू ने जीता दिल | Image Source - Video Grab

Rockstar bahu guitar song viral video: उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे से आई एक बहू इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर रॉकस्टार बन चुकी है। शादी के तुरंत बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची, तो रस्मों के बीच अचानक उसने अपना पुराना कौशल दिखाने का फैसला किया। घूंघट ओढ़े, हाथ में गिटार लिए, उसने जैसे ही एक पुराना हिंदी गीत छेड़ा, घर में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नई दुल्हन इस अंदाज़ में परिवार को पहली भेंट देगी।

वीडियो बनते ही छा गया इंटरनेट पर

बहू की मदहोश कर देने वाली आवाज़ और गिटार की मीठी धुन सुनकर परिवार के लोगों की आंखें चमक उठीं। माहौल इतना खुशनुमा हो गया कि किसी ने मोबाइल निकालकर इस क्षण को रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, वह देखते ही देखते वायरल हो गया। देशभर के लोग इस अनोखी बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

छुपा हुनर पहले नहीं जान पाए लोग

जानकारी के अनुसार, नई दुल्हन तान्या सिंह शादी से पहले एक कॉलेज में प्रोफेसर थीं और संगीत उनका जुनून रहा है। कॉलेज समय में वह म्यूजिक सोसाइटी का हिस्सा थीं और कई स्टेज शो कर चुकी थीं। लेकिन ससुराल वालों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर आने वाली बहू इतनी प्रतिभाशाली है। उन्होंने बताया कि तान्या ने कभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि वह हमेशा विनम्र और शांत स्वभाव की रही हैं।

कई ने कहा- ऐसी बहू हो तो घर मंदिर बन जाता है

वीडियो पर आए हजारों कमेंट्स में लोगों ने तान्या की आवाज़, उनका शर्मीला अंदाज़ और घूंघट के पीछे से उभरती आत्मविश्वास भरी मुस्कान की जमकर तारीफ की है। कई लोगों ने लिखा कि यह ‘इंडियन कल्चर और मॉडर्न टैलेंट’ का सबसे खूबसूरत मेल है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने मज़ाक में कहा कि “ससुराल वालों को अब रोज़ लाइव कॉन्सर्ट मिलेगा।” वीडियो अभी भी तेजी से सोशल प्लेटफॉर्म्स पर छाया हुआ है।

ससुराल वालों ने कहा- यह पल हमेशा याद रखा जाएगा

परिवार का कहना है कि तान्या ने शादी के पहले ही दिन सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली है। उनकी सास ने तो हंसते हुए कहा कि उन्हें लगा था बहू शर्म से चुप रहेगी, लेकिन उसने गिटार बजाकर दिखा दिया कि असली पहचान हुनर से बनती है। परिवार अब तान्या के और वीडियो बनाने की सोच रहा है ताकि लोग उनके संगीत से जुड़े रह सकें।

