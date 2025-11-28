SIR in UP: लापरवाही पर गिरी गाज! गाजियाबाद में 21 BLO पर कसा कानूनी शिकंजा, कर्मचारियों पर केस दर्ज

SIR in UP 21 blo fir in ghaziabad: गाजियाबाद में निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिले के सिहानी गेट थाने में 21 बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। निर्वाचन प्रभारी आलोक कुमार यादव की शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिसमें आरोप है कि उक्त बीएलओ न तो गणना प्रपत्र समय पर एकत्रित कर रहे थे और न ही ऑनलाइन फीडिंग कार्य में अपेक्षित सहयोग दे रहे थे।