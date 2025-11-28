SIR in UP: लापरवाही पर गिरी गाज! गाजियाबाद में 21 BLO पर कसा कानूनी शिकंजा, कर्मचारियों पर केस दर्ज

SIR in UP: लापरवाही पर गिरी गाज! Image Source - Patrika
SIR in UP 21 blo fir in ghaziabad: गाजियाबाद में निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिले के सिहानी गेट थाने में 21 बीएलओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। निर्वाचन प्रभारी आलोक कुमार यादव की शिकायत पर कार्रवाई हुई, जिसमें आरोप है कि उक्त बीएलओ न तो गणना प्रपत्र समय पर एकत्रित कर रहे थे और न ही ऑनलाइन फीडिंग कार्य में अपेक्षित सहयोग दे रहे थे।
शिकायत के अनुसार, कई बीएलओ ने अभियान के दौरान घर-घर जाकर गणना प्रपत्र लेने की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया। यही नहीं, ऑनलाइन फीडिंग में भी भारी देरी और अनियमितता देखी गई। आरोपित कर्मचारियों में शिक्षा विभाग, विद्युत निगम, नगर निगम, जीडीए और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं।
नायब तहसीलदार आलोक यादव ने बताया कि बीएलओ को 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म लेने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद कई अधिकारी नियमित रूप से अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचे। शिकायत में कहा गया है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी कई बीएलओ ने अभियान को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लापरवाही के दायरे में आने वाले बीएलओ के नाम चिन्हित कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लापरवाही के आरोप में सुनीता शुक्ला, रेनू कुमारी, अनुराधा, अर्चना, चंद्रपाल सिंह, मिलिंद कुमार, मनीष सिशोदिया, दिग्विजय सिंह, अजय कुमार, विनिता, मुकेश गुप्ता, अंकित नागर, राकेश कुमार, सुशील कुमार, पीयूष शर्मा, अरुण कुमार, अनिल कुमार, शशि प्रभा, सीरीन फात्मा और सुनीता पाल शामिल हैं।
एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि निर्वाचन विभाग की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
