पति-पत्नी बने जल्लाद! किराया मांगने पर मालकिन को उतारा मौत के घाट, टुकड़े-टुकड़े कर सूटकेस में भरी लाश

दीपशिखा शर्मा के पति उमेश शर्मा के साथ सिहानी गेट इलाके में रहती थी और चमार सोसाइटी में उनका एक और फ्लैट है, जिसे जुलाई 2025 में अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को किराए पर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों का किराया बाकी था। 17 दिसंबर की शाम दीपशिखा ने फ्लैट के किराया मांगने के गई थी। रात 11 बजे तक जब वह घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता होने लगी। परिवार ने दीपशिखा की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद सोसाइटी के CCTV कैमरे चेक किए गए। फुटेज में दीपशिखा आरोपी किराएदार के फ्लैट में जाती हुई दिख रही थी , लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखी।