गाज़ियाबाद

पति-पत्नी बने जल्लाद! किराया मांगने पर मालकिन को उतारा मौत के घाट, टुकड़े-टुकड़े कर सूटकेस में भरी लाश

Ghaziabad News: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की औरा चिमेरा सोसाइटी में किराया मांगने गई फ्लैट मालकिन को उनके ही किरायेदारों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया।

गाज़ियाबाद

Anuj Singh

Dec 18, 2025

किराया मांगने पर मालकिनको उतारा मौत के घाट

किराया मांगने पर मालकिनको उतारा मौत के घाट

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 6 महीने से बकाया किराया मांगने गई फ्लैट मालकिन दीपशिखा शर्मा की उनके ही किराएदार ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या के बाद शव के टुकड़े-टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया और बेड बॉक्स में छुपा दिया।

किराया मांगने गई थी दीपशिखा

दीपशिखा शर्मा के पति उमेश शर्मा के साथ सिहानी गेट इलाके में रहती थी और चमार सोसाइटी में उनका एक और फ्लैट है, जिसे जुलाई 2025 में अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को किराए पर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों का किराया बाकी था। 17 दिसंबर की शाम दीपशिखा ने फ्लैट के किराया मांगने के गई थी। रात 11 बजे तक जब वह घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों को चिंता होने लगी। परिवार ने दीपशिखा की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद सोसाइटी के CCTV कैमरे चेक किए गए। फुटेज में दीपशिखा आरोपी किराएदार के फ्लैट में जाती हुई दिख रही थी , लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखी।

पति-पत्नी ने कबूला जुर्म

परिजनों को सक हुआ और वे सीधे फ्लैट पर पहुंचे। किरायेदार ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। दरवाजा खोलते ही आरोपी पति-पत्नी भागने लगे, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि झगड़े के दौरान कुकर से हमला किया गया था , फिर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को चाकू से टुकड़े-टुकड़े काटकर सूटकेस में भर दिया। आरोपी अजय गुप्ता के कमरे की तलाशी ली, तो पुलिस ने बेड बॉक्स से शव बरामद किया। मामले की जांच जारी है।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दीपशिखा शर्मा की मौत के बाद परिवार के मातम छाया हुआ। परिवार और पति उमेश शर्मा ने FIR दर्ज कराकर, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

